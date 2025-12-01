День матери
01 декабря 2025 в 09:45

Стала известна судьба остатков ВСУ в лесах Волчанска

На востоке Волчанска уничтожили остатки гарнизона ВСУ в лесном массиве

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Остатки гарнизона ВСУ из подразделений 57-й бригады были уничтожены на востоке Волчанска, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, ВС РФ ликвидировали противника в лесном массиве. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

В лесном массиве на востоке Волчанска полностью уничтожены остатки гарнизона ВСУ из числа подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады, — отметил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в Харьковской области был ликвидирован пункт управления пограничной комендатуры быстрого реагирования погранслужбы Украины вместе с начальством. По информации источников, удар был нанесен в районе населенного пункта Черняки.

До этого сообщалось, что командование ВСУ бросило часть группировки под Харьковом. Военные оказались заблокированы в лесном массиве на востоке Волчанска. По информации источника в российских силовых структурах, военнослужащие ВСУ не получили приказа на отход и были оставлены командованием с целью задержать продвижение бойцов российской группировки войск «Север».

Россия
СВО
Украина
Харьковская область
Волчанск
