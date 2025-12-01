День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 09:12

Под Харьковом уничтожили пункт пограничной комендатуры вместе с начальством

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

В Харьковской области ликвидировали пункт управления украинской пограничной комендатуры вместе с начальством, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, удар был нанесен в районе населенного пункта Черняки.

На участке фронта Меловое — Хатнее в районе населенного пункта Черняки комплексным огневым поражением уничтожен пункт управления пограничной комендатуры быстрого реагирования 1-го погранотряда государственной пограничной службы Украины. Ликвидирован начальник пограничной комендатуры в звании капитана, — отметил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что майор ВСУ Владимир Колесниченко из отдела противодействия киберугрозам был ликвидирован в Сумской области. По информации источников, это произошло в пункте управления центра кибербезопасности службы специальной связи и защиты информации Украины в районе населенного пункта Кролевец.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок сообщал, что в зоне СВО ликвидировали высокопоставленного офицера ВСУ Романа Журавеля. По его словам, военный был подполковником ВСУ и офицером управления 12-й бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Россия
СВО
Украина
Харьковская область
ликвидации
начальники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актриса Поргина отреагировала на слухи об экстренной госпитализации
На популярного рэпера-иноагента завели уголовное дело
Трамп подтвердил переговоры с Мадуро
Рассекречен закрытый чат украинских чиновников для увольнения Ермака
В России нашли способ, как сделать рыбу дешевле
При атаке БПЛА в Каспийске пострадала 12-летняя девочка
Пушилин раскрыл, что происходит на Добропольском выступе
Разрыв между зарплатами бедных и богатых в России сократился
Раскрыта причина массовых жалоб россиян на сроки ремонта авто по ОСАГО
Стало известно о состоянии девочки, раненной при атаке ВСУ на Севастополь
Фаза Луны сегодня, 1 декабря: кому пора стричься, с кем вести переговоры?
Стала известна судьба остатков ВСУ в лесах Волчанска
В Европе предостерегли США от «исторической ошибки огромных масштабов»
Подростков-насильников хотят приравнять к взрослым в суде
Гороскоп 1 декабря: кого ждут новые возможности, кто может потерять любовь?
Готовим легендарный салат цезарь без курицы и креветок, но с секретом
В НАТО допустили возможность «упреждающих действий» против России
В первый день зимы произошла одна из мощнейших вспышек на Солнце
В США рассказали о консультациях с Украиной по территориям
Губернатор вышел на связь после мощного взрыва в Дагестане
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Россиянам напомнили о штрафах за украшенные гирляндами окна
Общество

Россиянам напомнили о штрафах за украшенные гирляндами окна

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.