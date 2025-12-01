В Харьковской области ликвидировали пункт управления украинской пограничной комендатуры вместе с начальством, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, удар был нанесен в районе населенного пункта Черняки.

На участке фронта Меловое — Хатнее в районе населенного пункта Черняки комплексным огневым поражением уничтожен пункт управления пограничной комендатуры быстрого реагирования 1-го погранотряда государственной пограничной службы Украины. Ликвидирован начальник пограничной комендатуры в звании капитана, — отметил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что майор ВСУ Владимир Колесниченко из отдела противодействия киберугрозам был ликвидирован в Сумской области. По информации источников, это произошло в пункте управления центра кибербезопасности службы специальной связи и защиты информации Украины в районе населенного пункта Кролевец.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок сообщал, что в зоне СВО ликвидировали высокопоставленного офицера ВСУ Романа Журавеля. По его словам, военный был подполковником ВСУ и офицером управления 12-й бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Минобороны РФ не комментировало эту информацию.