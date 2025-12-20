В Сумской области на Теткинско-Глушковском направлении ликвидирован командир роты из 17-й отдельной тяжелой механической бригады ВСУ капитан Александр Соколовский, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Уроженец Кривого Рога (28.09.1992) участвовал во вторжении на территорию Российской Федерации. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Воевал добровольцем с начала АТО (так называемая антитеррористическая операция Украины в Донбассе) в составе нацбата «Днепр», участвовал во вторжении в Курскую область, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в ходе наступления на Суджу ВС РФ уничтожили снайпера-неонациста из Азербайджана по имени Фарид Хусейн. Его ликвидировали, когда ВСУ бежали из Суджи в Сумскую область. По данным СМИ, наемник из Азербайджана сменил имя и фамилию — так он стал полным тезкой военного преступника из нацистского концлагеря Маутхаузен Ариберта Хайма, который был известен как Доктор Смерть и Мясник Маутхаузена.

До этого Генпрокуратура РФ сообщила, что вторгшегося в Курскую область литовского наемника Шарунаса Ясюкевичюса заочно осудили на 23 года. Там отметили, что мужчина вступил в ряды ВСУ три года назад. На территории Курской области он запугивал мирных жителей, обстреливал правоохранителей. В настоящее время он объявлен в международный розыск.