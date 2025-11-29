Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Этот грузинский суп поражает своей простотой и глубиной вкуса одновременно. Он идеально подходит для легкого, но сытного обеда, согревает и наполняет дом ароматом свежей зелени и специй. Вы потратите минимум активного времени, чтобы получить по-настоящему яркое и полезное блюдо.
Ингредиенты (на 2 литра):
- Говядина — 250 г
- Картофель — 250 г
- Лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Томаты — 200 г
- Перец красный, зеленый, желтый — по 1 шт.
- Чеснок — 2 дольки
- Чили — 1/3 шт.
- Кинза, петрушка, укроп — по пучку
- Бульон — 1 л
- Масло оливы, соль, смесь перцев — опционально
Шаг 1. Морковь, лук и чеснок нашинкуйте и пассеруйте в кастрюле на небольшом количестве масла.
Шаг 2. Нарежьте чили и все перцы, добавьте к овощам и обжарьте вместе.
Шаг 3. Измельчите мясо и обжаривайте с овощной основой.
Шаг 4. Добавьте томаты и тушите все компоненты еще около пяти минут.
Шаг 5. Всыпьте нарезанный картофель, влейте бульон и варите суп до мягкости картошки и полной готовности мяса.
Шаг 6. За пять минут до конца приготовления добавьте в кастрюлю измельченную смесь свежей зелени. Ароматный грузинский суп готов к подаче. Приятного аппетита!
