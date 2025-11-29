День матери
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот грузинский суп поражает своей простотой и глубиной вкуса одновременно. Он идеально подходит для легкого, но сытного обеда, согревает и наполняет дом ароматом свежей зелени и специй. Вы потратите минимум активного времени, чтобы получить по-настоящему яркое и полезное блюдо.

Ингредиенты (на 2 литра):

  • Говядина — 250 г
  • Картофель — 250 г
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Томаты — 200 г
  • Перец красный, зеленый, желтый — по 1 шт.
  • Чеснок — 2 дольки
  • Чили — 1/3 шт.
  • Кинза, петрушка, укроп — по пучку
  • Бульон — 1 л
  • Масло оливы, соль, смесь перцев — опционально

Шаг 1. Морковь, лук и чеснок нашинкуйте и пассеруйте в кастрюле на небольшом количестве масла.

Шаг 2. Нарежьте чили и все перцы, добавьте к овощам и обжарьте вместе.

Шаг 3. Измельчите мясо и обжаривайте с овощной основой.

Шаг 4. Добавьте томаты и тушите все компоненты еще около пяти минут.

Шаг 5. Всыпьте нарезанный картофель, влейте бульон и варите суп до мягкости картошки и полной готовности мяса.

Шаг 6. За пять минут до конца приготовления добавьте в кастрюлю измельченную смесь свежей зелени. Ароматный грузинский суп готов к подаче. Приятного аппетита!

Оказывается, для красной икры есть недорогая и вкусная замена. Речь идет об аппетитной рыбной намазке на основе свеклы, которая исчезнет со стола в мгновение ока!

Проверено редакцией
