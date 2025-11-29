Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Этот грузинский суп поражает своей простотой и глубиной вкуса одновременно. Он идеально подходит для легкого, но сытного обеда, согревает и наполняет дом ароматом свежей зелени и специй. Вы потратите минимум активного времени, чтобы получить по-настоящему яркое и полезное блюдо.

Ингредиенты (на 2 литра):

Говядина — 250 г

Картофель — 250 г

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Томаты — 200 г

Перец красный, зеленый, желтый — по 1 шт.

Чеснок — 2 дольки

Чили — 1/3 шт.

Кинза, петрушка, укроп — по пучку

Бульон — 1 л

Масло оливы, соль, смесь перцев — опционально

Шаг 1. Морковь, лук и чеснок нашинкуйте и пассеруйте в кастрюле на небольшом количестве масла.

Шаг 2. Нарежьте чили и все перцы, добавьте к овощам и обжарьте вместе.

Шаг 3. Измельчите мясо и обжаривайте с овощной основой.

Шаг 4. Добавьте томаты и тушите все компоненты еще около пяти минут.

Шаг 5. Всыпьте нарезанный картофель, влейте бульон и варите суп до мягкости картошки и полной готовности мяса.

Шаг 6. За пять минут до конца приготовления добавьте в кастрюлю измельченную смесь свежей зелени. Ароматный грузинский суп готов к подаче. Приятного аппетита!

