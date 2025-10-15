Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 15:23

Красную икру на Новый год больше не покупаю: смешиваю свеклу с этой рыбой — вкуснейшая намазка на любое застолье

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Оказывается, для красной икры есть недорогая и вкусная замена. Речь идет об аппетитной рыбной намазке на основе свеклы, которая исчезнет со стола в мгновение ока!

Для приготовления понадобится: свекла (4 шт.), плавленые сырки (2 шт.), скумбрия холодного копчения (1 шт.), майонез и зеленый лук по вкусу.

Отварите свеклу, остудите и очистите. Скумбрию разделайте, удалите кости и мелко нарежьте.
Натрите свеклу и сырки на мелкой терке, смешайте все с майонезом.

Соль не требуется — рыба даст нужную соленость. Украсьте бутерброды зеленым луком перед подачей. Гости будут в восторге!

Ранее сообщалось, что если муки нет, то ее успешно заменят овсяные хлопья, кукурузный или картофельный крахмал, а также кокосовая и ореховая мука. Эти альтернативы не только выручат в нужный момент, но и добавят выпечке интересную текстуру.

