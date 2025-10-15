Красную икру на Новый год больше не покупаю: смешиваю свеклу с этой рыбой — вкуснейшая намазка на любое застолье

Оказывается, для красной икры есть недорогая и вкусная замена. Речь идет об аппетитной рыбной намазке на основе свеклы, которая исчезнет со стола в мгновение ока!
Для приготовления понадобится: свекла (4 шт.), плавленые сырки (2 шт.), скумбрия холодного копчения (1 шт.), майонез и зеленый лук по вкусу.
Отварите свеклу, остудите и очистите. Скумбрию разделайте, удалите кости и мелко нарежьте.
Натрите свеклу и сырки на мелкой терке, смешайте все с майонезом.
Соль не требуется — рыба даст нужную соленость. Украсьте бутерброды зеленым луком перед подачей. Гости будут в восторге!
