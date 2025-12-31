Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 18:35

Идеальное горячее на Новый год: «Снежные шары» с брусничным соусом. Нежное чудо с яркой кислинкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо станет изысканным украшением праздничного стола, сочетая в себе нежнейший фарш из индейки и яркий, согревающий соус с брусникой. Аппетитные румяные шары, томленные в ароматном соусе, дарят ощущение домашнего уюта и праздничного чуда. Контраст деликатного вкуса птицы и пикантной кислинки ягод создает удивительно гармоничный и запоминающийся вкус, который понравится и взрослым, и детям.

Для приготовления вам понадобится: 600 г фарша из индейки, луковица, 2 зубчика чеснока, яйцо, 2 ст. л. панировочных сухарей, соль, перец. Для соуса: 200 г свежей или замороженной брусники, 100 г сахара, 200 мл воды, 1 ст. л. крахмала, веточка розмарина. Лук и чеснок мелко нарежьте и обжарьте до мягкости. Смешайте фарш, обжаренные овощи, яйцо, сухари, соль и перец. Сформируйте небольшие шарики. Обжарьте их на растительном масле со всех сторон до румяной корочки. Для соуса в сотейнике смешайте бруснику, сахар и воду, доведите до кипения, добавьте розмарин и варите 7–10 минут. Разведите крахмал в столовой ложке холодной воды, влейте в соус, помешивая, и снимите с огня через минуту. Залейте «снежные шары» соусом и тушите под крышкой на медленном огне 15–20 минут. Дайте блюду немного настояться перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
Читайте также
Закуска в тарталетках, которую можно приготовить за 10 минут до Нового года: спасение для хозяек
Общество
Закуска в тарталетках, которую можно приготовить за 10 минут до Нового года: спасение для хозяек
Спасатель новогоднего застолья: готовим яркий салат из фруктов за 15 минут
Семья и жизнь
Спасатель новогоднего застолья: готовим яркий салат из фруктов за 15 минут
Дмитриев опубликовал поздравление с видами Москвы
Власть
Дмитриев опубликовал поздравление с видами Москвы
Куриные ножки в духовке больше не запекаю. Готовлю новогоднее чудо из Скандинавии — нужны филе, картофель и яблоки
Общество
Куриные ножки в духовке больше не запекаю. Готовлю новогоднее чудо из Скандинавии — нужны филе, картофель и яблоки
Квашеная капуста без горечи: секреты выбора кочана и проверенные хитрости приготовления
Общество
Квашеная капуста без горечи: секреты выбора кочана и проверенные хитрости приготовления
рецепты
Новый год
кулинария
индейка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда реалити-шоу убил сокамерника перед выходом на свободу
Уоррен Баффетт ушел на покой с поста гендиректора Berkshire Hathaway
Раскрыто, что на самом деле держит Европу в состоянии предвоенной истерии
Ассортимент «Почты России» пополнит один вид товара
Юрист раскрыл, как изменится переоформление водительских прав
MTV прекращает существование 31 декабря
Самая старая кошка в мире отметила юбилей
Суд с Пугачевой, девять детей, уговоры Зеленского: как живет Кушанашвили
На самой мощной АЭС в Бельгии произошла утечка соляной кислоты
Названы страны, прикрывшие Россию от санкций Европы против импорта урана
«Хочу половину»: Трамп мечтал об украинских ископаемых до выборов
Салат «Зимний аперитив»: выглядит дороже, чем он есть
Звезда «6 кадров» Медведева объяснила, почему уехала из России
Готовим «шубку наоборот»: салат в прозрачных стаканчиках за 10–15 минут
В Европе заподозрили еще одно «звено» в участии в атаке резиденции Путина
Дмитриев опубликовал поздравление с видами Москвы
Появились детали ЧП с россиянкой в Перу
Актриса Медведева назвала условие для съемок в продолжении «6 кадров»
Названо число телефонных переговоров Путина с лидерами в этом году
Сорин рассказал о конфликте с украинским тренером на «Тур де Ски»
Дальше
Самое популярное
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.