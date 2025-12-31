Идеальное горячее на Новый год: «Снежные шары» с брусничным соусом. Нежное чудо с яркой кислинкой

Это блюдо станет изысканным украшением праздничного стола, сочетая в себе нежнейший фарш из индейки и яркий, согревающий соус с брусникой. Аппетитные румяные шары, томленные в ароматном соусе, дарят ощущение домашнего уюта и праздничного чуда. Контраст деликатного вкуса птицы и пикантной кислинки ягод создает удивительно гармоничный и запоминающийся вкус, который понравится и взрослым, и детям.

Для приготовления вам понадобится: 600 г фарша из индейки, луковица, 2 зубчика чеснока, яйцо, 2 ст. л. панировочных сухарей, соль, перец. Для соуса: 200 г свежей или замороженной брусники, 100 г сахара, 200 мл воды, 1 ст. л. крахмала, веточка розмарина. Лук и чеснок мелко нарежьте и обжарьте до мягкости. Смешайте фарш, обжаренные овощи, яйцо, сухари, соль и перец. Сформируйте небольшие шарики. Обжарьте их на растительном масле со всех сторон до румяной корочки. Для соуса в сотейнике смешайте бруснику, сахар и воду, доведите до кипения, добавьте розмарин и варите 7–10 минут. Разведите крахмал в столовой ложке холодной воды, влейте в соус, помешивая, и снимите с огня через минуту. Залейте «снежные шары» соусом и тушите под крышкой на медленном огне 15–20 минут. Дайте блюду немного настояться перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.