01 декабря 2025 в 09:42

Подростков-насильников хотят приравнять к взрослым в суде

В Общественной палате предложили судить агрессивных подростков как взрослых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подростки, систематически совершающие насильственные преступления, должны считаться полностью дееспособными и отвечать перед законом как взрослые, заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии и защите семьи Сергей Рыбальченко в комментарии ТАСС. Он уточнил, что речь идет о молодых людях, которые не поддаются перевоспитанию и совершают тяжкие преступления.

Я считаю целесообразным рассмотреть вопрос о принудительной эмансипации после совершения преступлений, связанных с посягательством на жизнь и здоровье человека, — подчеркнул Рыбальченко.

Сейчас эмансипация возможна только по желанию самого подростка, достигшего 16 лет. Рыбальченко считает, что такая мера не должна применяться автоматически: подростку должны дать время «задуматься», после чего к нему могут быть применены взрослые нормы ответственности.

Ранее в Москве арестовали подростка, обвиняемого в нападении с ножом на охранника торгового центра из-за замечания, которое он сделал. Юноша также атаковал двух прибывших на вызов полицейских. Подозреваемый полностью отрицает вину.

