01 декабря 2025 в 10:06

Трамп подтвердил переговоры с Мадуро

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Roberts
Президент США Дональд Трамп подтвердил в беседе с журналистами переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, передает Белый дом. При этом американский лидер отказался озвучивать какие-либо подробности их общения.

Не хочу вдаваться в подробности, но ответ «да», — сообщил Трамп.

Ранее сообщалось, что Мадуро во время предыдущих неофициальных переговоров между США и Венесуэлой заявил американским представителям, что готов уйти в отставку. По его словам, это случится не раньше чем через 18 месяцев.

До этого стало известно, что Венесуэла разработала два варианта развития событий на случай прямой атаки со стороны США: партизанское сопротивление и целенаправленную «анархизацию» страны. Первый сценарий предполагает организацию длительного сопротивления с саботажем и рассредоточением военных, второй — создание хаоса в Каракасе силами спецслужб и сторонников правящей партии.

Также появилась информация, что Трамп во время телефонного разговора с лидером Венесуэлы угрожал применением силы, если тот не покинет пост добровольно. Журналисты отметили, что главы государств общались на прошлой неделе.

