Мадуро рассказал, когда уйдет в отставку CNN: Мадуро сообщил США о готовности уйти в отставку через полтора года

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время предыдущих неофициальных переговоров между США и Венесуэлой заявил американским представителям, что готов уйти в отставку, сообщил CNN. По его словам, это случится не раньше чем через 18 месяцев.

Как указал телеканал, некоторые чиновники США думали, что отставка Мадуро может стать решением проблемы. Однако Белый дом пришел к выводу, что одобрит только план, который предусматривает немедленную отставку венесуэльского лидера.

Ранее источники утверждали, что администрация Дональда Трампа рассматривает варианты проведения операции по задержанию или физическому устранению Мадуро. Вашингтон также изучает возможность отправки военного контингента в латиноамериканскую страну для установления контроля над стратегически важной инфраструктурой и нефтяными месторождениями.

Также появилась информация, что ЦРУ в рамках отношений с Венесуэлой быстрыми темпами нарастило работу своего подразделения по борьбе с наркотиками. Усилия, которые были приложены, сопоставимы с теми, что предпринимали США в рамках войны против терроризма, объявленной после терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, отметили журналисты.