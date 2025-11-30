Спецпредставитель США Стива Уиткофф подтвердил свой визит в Москву, в ходе которого запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным, передает РБК. По его словам, он вылетает в российскую столицу 1 декабря. Сама же встреча, как заявил американский спецпредставитель, пройдет 2 декабря.

Сегодня, 30 ноября, в Майами, в гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay, проходит встреча украинской делегации с представителями США. В обсуждении деталей мирного плана также участвуют госсекретарь Марко Рубио и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа. Украинскую сторону на переговорах возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Ранее научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин предположил, что Путин и Уиткофф на ближайшей встрече могут обсудить будущее Украины. Он также отметил, что от первоначального планы главы Белого дома Дональда Трампа не осталось и следа.

До этого американские журналисты предположили, что преимущество России по дронам стало причиной форсирования мирных переговоров по украинскому кризису со стороны США. Они утверждают, что администрация Трампа настаивает на том, чтобы Украина согласилась на условия Москвы.