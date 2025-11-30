День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 21:34

Названа дата встречи Уиткоффа и Путина

Уиткофф и Путин встретятся в Москве 2 декабря

Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Спецпредставитель США Стива Уиткофф подтвердил свой визит в Москву, в ходе которого запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным, передает РБК. По его словам, он вылетает в российскую столицу 1 декабря. Сама же встреча, как заявил американский спецпредставитель, пройдет 2 декабря.

Сегодня, 30 ноября, в Майами, в гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay, проходит встреча украинской делегации с представителями США. В обсуждении деталей мирного плана также участвуют госсекретарь Марко Рубио и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа. Украинскую сторону на переговорах возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Ранее научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин предположил, что Путин и Уиткофф на ближайшей встрече могут обсудить будущее Украины. Он также отметил, что от первоначального планы главы Белого дома Дональда Трампа не осталось и следа.

До этого американские журналисты предположили, что преимущество России по дронам стало причиной форсирования мирных переговоров по украинскому кризису со стороны США. Они утверждают, что администрация Трампа настаивает на том, чтобы Украина согласилась на условия Москвы.

Владимир Путин
Стив Уиткофф
США
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о новой схеме мошенников со смартфонами Apple
ПВО отражает атаку ВСУ на Севастополь
Зеленский сделал загадочное заявление после разговора с генсеком НАТО
В Дагестане нападение на полицейского закончилось стрельбой
Названа дата встречи Уиткоффа и Путина
Лидер оппозиции выдвинул условия помилования Нетаньяху
В Госдуме предложили решить вопрос с комиссией на переводы родственникам
В Ирландии начали исчезать пабы
В Японии умерла кошка с удивительной «профессией»
«Продавить оборону»: Пушилин о перспективах освобождения Иванополья
Пушилин сообщил о зачистке северных окраин Красноармейска
Трампа застали на отдыхе на фоне переговоров с Украиной
Дети чуть не довели до инфаркта петербургских водителей и попали на видео
«Не то что наши»: пленный ВСУ рассказал об отношении российских бойцов
Суд обязал автоблогера выплатить 1 млн рублей сбитым зрителям при дрифте
Родственника Чернова уличили в крупном скандале с мошенничеством
Кусок канализационного люка пробил лобовое стекло авто с детьми в салоне
Посетитель ресторана угрожал студентке изнасилованием
Пушилин объявил о прорыве России под Красным Лиманом
Россиянку отправили под суд из-за скандального дела с коровой
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Лагман отдыхает! На пьедестале — мастава: густой суп, который заменит и обед, и ужин
Общество

Лагман отдыхает! На пьедестале — мастава: густой суп, который заменит и обед, и ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.