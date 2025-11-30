Несовершеннолетняя девочка ранена в результате атаки ВСУ на Севастополь Развожаев: при атаке ВСУ на Севастополь была ранена 15-летняя девочка

В результате атаки ВСУ на Севастополь в парке Победы пострадала 15-летняя девочка, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, подросток получил ранения от осколков сбитой воздушной цели.

В результате атаки ВСУ на Севастополь осколками от сбитой воздушной цели ранена 15-летняя девочка в парке Победы, — сказано в публикации.

Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, отметил Развожаев. В настоящее время ребенка перевозят в больницу.

Ранее Развожаев рассказал, что российская ПВО в Севастополе начала отражать атаку беспилотников ВСУ. Все экстренные службы города действовали в режиме повышенной боеготовности. Спасатели также призвали граждан сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.

До этого российские системы противовоздушной обороны за три часа сбили 12 украинских беспилотников самолетного типа в четырех регионах России. Атака была проведена в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени и затронула Орловскую, Белгородскую, Ростовскую области и Республику Калмыкия. Все вражеские аппараты были успешно перехвачены и уничтожены.