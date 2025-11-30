Пушилин сообщил о зачистке северных окраин Красноармейска

Вооруженные силы России проводят зачистку северных окраин Красноармейска (Покровска) от украинских подразделений, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале. По его словам, штурмовые группы продолжают продвижение в восточной части города и в микрорайоне Динас. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В самом Красноармейске продолжаются бои и зачистка северной окраины города. Штурмовые группы продвигаются в восточной части города и в микрорайоне Динас, — рассказал глава региона.

Ранее в Минобороны России сообщили, что штурмовикам российской армии удалось зайти в Гришино — ключевой для ВСУ населенный пункт в ДНР. По информации ведомства, только за сутки ВС РФ смогли отбить 10 атак из этого села, с помощью которых украинская армия рассчитывала деблокировать окруженные подразделения в Красноармейске.

Накануне, 29 ноября, сообщалось, что на Красноармейском направлении ВСУ потеряли до 280 бойцов, бронеавтомобиль, пикап и артиллерийское орудие за сутки. Российские войска продолжают наступление, вытесняя противника из Димитрова (Мирнограда) и Красноармейска.