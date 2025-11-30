День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 21:00

«Не то что наши»: пленный ВСУ рассказал об отношении российских бойцов

Пленный ВСУ Агрызков поблагодарил российских бойцов за хорошее обращение

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Военнослужащий 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Агрызков рассказал о человеческом обращении со стороны российских военных после сдачи в плен 22 ноября, передает ТАСС. Боец поблагодарил солдат ВС РФ за хорошее отношение и пожелал им счастья.

Накормили, напоили нас, хорошо отнеслись. Никто не бил, никто не унижал нас. Дай Бог им здоровья и счастья. Не то что наши, — рассказал военнослужащий.

Агрызков также сообщил, что был мобилизован в августе, несмотря на проблемы со здоровьем — больную ногу и гипертонию. По его словам, в части ему выдали несоответствующую форму, а командование проигнорировало медицинские противопоказания, приказав идти на боевое задание. Военнослужащий подчеркнул, что сдача в плен произошла без единого выстрела после призыва российского спецназа.

Ранее пленный ВСУ Иван Савич сообщал, что командиры ВСУ дают неисполнимые приказы и посылают на смерть. По словам мужчины, после того как он оказался на позиции, у него очень быстро возникло желание сдаться в плен. Как только российские военные начали штурмовать его окоп, он сразу же это сделал.

пленные
ВСУ
ВС РФ
бойцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о новой схеме мошенников со смартфонами Apple
ПВО отражает атаку ВСУ на Севастополь
Зеленский сделал загадочное заявление после разговора с генсеком НАТО
В Дагестане нападение на полицейского закончилось стрельбой
Названа дата встречи Уиткоффа и Путина
Лидер оппозиции выдвинул условия помилования Нетаньяху
В Госдуме предложили решить вопрос с комиссией на переводы родственникам
В Ирландии начали исчезать пабы
В Японии умерла кошка с удивительной «профессией»
«Продавить оборону»: Пушилин о перспективах освобождения Иванополья
Пушилин сообщил о зачистке северных окраин Красноармейска
Трампа застали на отдыхе на фоне переговоров с Украиной
Дети чуть не довели до инфаркта петербургских водителей и попали на видео
«Не то что наши»: пленный ВСУ рассказал об отношении российских бойцов
Суд обязал автоблогера выплатить 1 млн рублей сбитым зрителям при дрифте
Родственника Чернова уличили в крупном скандале с мошенничеством
Кусок канализационного люка пробил лобовое стекло авто с детьми в салоне
Посетитель ресторана угрожал студентке изнасилованием
Пушилин объявил о прорыве России под Красным Лиманом
Россиянку отправили под суд из-за скандального дела с коровой
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Лагман отдыхает! На пьедестале — мастава: густой суп, который заменит и обед, и ужин
Общество

Лагман отдыхает! На пьедестале — мастава: густой суп, который заменит и обед, и ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.