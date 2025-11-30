«Не то что наши»: пленный ВСУ рассказал об отношении российских бойцов

Военнослужащий 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Агрызков рассказал о человеческом обращении со стороны российских военных после сдачи в плен 22 ноября, передает ТАСС. Боец поблагодарил солдат ВС РФ за хорошее отношение и пожелал им счастья.

Накормили, напоили нас, хорошо отнеслись. Никто не бил, никто не унижал нас. Дай Бог им здоровья и счастья. Не то что наши, — рассказал военнослужащий.

Агрызков также сообщил, что был мобилизован в августе, несмотря на проблемы со здоровьем — больную ногу и гипертонию. По его словам, в части ему выдали несоответствующую форму, а командование проигнорировало медицинские противопоказания, приказав идти на боевое задание. Военнослужащий подчеркнул, что сдача в плен произошла без единого выстрела после призыва российского спецназа.

Ранее пленный ВСУ Иван Савич сообщал, что командиры ВСУ дают неисполнимые приказы и посылают на смерть. По словам мужчины, после того как он оказался на позиции, у него очень быстро возникло желание сдаться в плен. Как только российские военные начали штурмовать его окоп, он сразу же это сделал.