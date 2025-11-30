В Дагестане нападение на полицейского закончилось стрельбой В Дагестане мужчина попытался напасть на полицейского с ножом

Мужчина попытался ударить ножом полицейского в Дагестане, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По информации журналистов, сотрудник правоохранительных органов был вынужден открыть огонь в ответ.

В издании сообщили, что нападавший ранен — его везут в больницу. Полицейский в ходе инцидента не пострадал, добавили журналисты.

Ранее в Воронеже покупатель открыл стрельбу в супермаркете на проспекте Труда. По предварительным данным, во время ссоры с продавцом мужчина достал пистолет и выстрелил, ранив посетительницу.

До этого в дагестанском Кизляре произошел конфликт в кафе, в ходе которого один из нападавших произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета. По предварительной информации правоохранительных органов, причиной могли стать давние споры, связанные с долгами. При инциденте никто не пострадал.

Также в Москве неизвестный устроил стрельбу в ходе конфликта. В результате пострадали и были госпитализированы два человека. Сообщалось, что полицейские изучают все обстоятельства дела и разыскивают открывшего огонь.