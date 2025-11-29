Неизвестный устроил стрельбу по людям в центре Москвы В центре Москвы в ходе конфликта открыли огонь по людям

В Москве неизвестный устроил стрельбу в ходе конфликта. В результате пострадали и были госпитализированы два человека, сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

По имеющейся информации, между тремя гражданами произошел конфликт, во время которого один из участников применил светошумовое оружие, после чего скрылся. В результате происшествия два человека для оказания помощи доставлены в медицинское учреждение, — рассказали в органах.

Отмечается, что инцидент произошел ночью в Хохловском переулке. Полицейские изучают все обстоятельства дела и разыскивают открывшего огонь. Также правоохранители проводят проверку.

Ранее в Воронеже покупатель открыл стрельбу в супермаркете на проспекте Труда. По предварительным данным, во время ссоры с продавцом мужчина достал пистолет и выстрелил, ранив посетительницу.

До этого в дагестанском Кизляре произошел конфликт в кафе, в ходе которого один из нападавших произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета. По предварительной информации правоохранительных органов, причиной могли стать давние споры, связанные с долгами. При инциденте никто не пострадал.