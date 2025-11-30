Родственника Чернова уличили в крупном скандале с мошенничеством «Коммерсант»: зятя Чернова судили по делу о мошенничестве с землей в Сочи

Зятя экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, Алексея Щепотина, привлекали по делу о мошенничестве с участком земли в Красной Поляне, сообщило издание «Коммерсант». По информации издания, Центральный районный суд Сочи прекратил преследование по истечении срока давности.

Отмечается, что дело против Щепотина возбудили в конце 2024 года. В издании сообщили, что он приобрел по выгодной цене у мэрии Сочи участок площадью 0,8 га в Красной Поляне. Позже оказалось, что земля не подлежит продаже и принадлежит Сочинскому национальному парку. Мнение Щепотина по данному делу «Коммерсант» не привел.

Накануне Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) приняла решение забрать у Чернова статус судьи в отставке. Таким образом, с экс-председателя краевого суда сняли правовую неприкосновенность, что открыло возможность для возбуждения уголовных дел.

Ранее председатель Верховного суда России Игорь Краснов заявил, что строгие меры к тем судьям, которые оказались виновны в коррупционных преступлениях или допустили нарушения профессиональной этики, — это один из инструментов защиты судебной системы. Он подчеркнул, что таким образом можно сохранить доверие общества.