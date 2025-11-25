День матери
25 ноября 2025 в 17:27

Краснов высказался о наказаниях для нечистых на руку судей

Краснов назвал строгие меры к коррумпированным судьям защитой судебной системы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Строгие меры к тем судьям, которые оказались виновны в коррупционных преступлениях или допустили нарушения профессиональной этики, — это один из инструментов защиты судебной системы, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов, впервые приняв участие в заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ. Он подчеркнул, что таким образом можно сохранить доверие общества и поддерживать высокую планку профессиональных стандартов, передает ТАСС.

Принципиальной должна оставаться позиция коллегии в отношении тех, кто нарушает закон, профессиональную этику или допускает действия, несовместимые со званием судьи. Коррупция, злоупотребления, умышленное искажение принципов правосудия должны встречать жесткую и однозначную реакцию. Строгие меры — это не самоцель, а инструмент защиты системы, сохранения доверия общества и поддержания высокой планки профессиональных стандартов, — подчеркнул Краснов.

Ранее сообщалось, что председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов планирует принять участие в очередном заседании Высшей квалификационной коллегии судей, которое назначено на период с 24 по 27 ноября. Повестка заседания тогда называлась «беспрецедентно обширной».

До этого совет судей России единогласным решением отправил в отставку председателя Виктора Момотова, который занимал эту должность с 2016 года. Решение было принято на основании письменного заявления экс-судьи, сам он при этом не присутствовал и находится под следствием, его обвиняют в нарушении антикоррупционных правил.

