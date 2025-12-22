Закопал тещу и набрал на нее кредитов: почему зять-убийца легко отделался

Зять убил тещу, закопал на кладбище домашних животных, а потом набрал на нее кредитов. Женщину искали волонтеры, пока следствие не заметило денежные переводы с ее карты. Как удалось доказать преступление и какое наказание получил мужчина — в материале NEWS.ru.

Что известно об обстоятельствах смерти женщины

1 ноября 2021 года подруги потеряли 49-летнюю москвичку Гульнару Волкову — она перестала отвечать на звонки и СМС. Перед этим Гульнара говорила, что намерена проведать семью дочери в подмосковной Лобне. Спустя неделю женщины забили тревогу и обратились к волонтерам «ЛизыАлерт». 17 ноября одна из приятельниц пропавшей написала заявление в полицию.

Правоохранители и волонтеры опросили дочь Волковой Веронику (имя изменено), девушка заявляла, что мать действительно приезжала, выпила чаю, после чего ее зять Дмитрий Злобин якобы отвез Гульнару на станцию, рассказала журналистам следователь-криминалист ГСУ Следственного комитета России по Москве Ирина Фролова.

Позже Вероника рассказала, что у Гульнары появился мужчина, к которому она могла поехать в другой город. Следователи проверили эту версию, но оказалось, что у любовника Гульнара была перед тем, как направилась к дочери.

«Мы отследили по мобильным телефонам пропавшей Волковой и ее партнера маршруты их передвижения и выяснили, что она действительно встречалась с этим человеком перед поездкой к дочери. Однако затем его телефон начал двигаться в сторону аэропорта, из которого он улетел в другой город, и включился уже по прилету за много километров от Москвы, в то время как телефон Гульнары какое-то время функционировал в Лобне, и именно там его сигнал пропал», — рассказала Фролова.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Как удалось раскрыть убийство женщины

Выйти на след предполагаемого преступника удалось, проверив банковские карты пропавшей. Правоохранители выяснили, что в день исчезновения Гульнара перевела дочери миллион рублей. После этого со счета женщины начали списываться разные суммы — поочередно на счет дочери и зятя.

«Более того, потом зять со своей женой начали еще и брать кредиты на паспортные данные тещи. Сами они до этого банкротились, им кредиты не давали из-за плохой кредитной истории», — добавила Фролова.

Однако эти долги супруги неспешно гасили. Как позже выяснили следователи, Дмитрий Злобин работал медицинским лабораторным техником в бюро судмедэкспертизы. У мужчины было несколько телефонов, один из них был привязан к сигнализации автомобиля. Удалось отследить, что машина выезжала за город после пропажи его тещи. Когда следователи нагрянули к Злобину домой, тот признался, что в ходе конфликта случайно убил Гульнару.

Мужчина утверждал, что жена вышла на прогулку с собакой, когда между ним и тещей вспыхнула ссора: женщину не устраивал уровень дохода молодой семьи. По словам Злобина, он не сдержался и ударил Гульнару в висок, та упала, ударилась головой об пол и умерла. Далее, со слов Дмитрия, он вынес тело в машину в спортивной сумке, а жене сказал, что отвез мать на станцию. Когда женщину начали искать, Злобин признался супруге в содеянном.

Сперва мужчина на допросах утверждал, что сжег тело Гульнары в крематории на работе. Но в итоге признался, что зарыл его неподалеку, на территории стихийного кладбища домашних животных, рассчитывая на то, что там свежее захоронение не бросится в глаза.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему за убийство тещи дали пять лет

Следствие и экспертиза подтвердили, что мужчина изначально не имел цели убивать женщину, его осудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть». Дмитрия приговорили к пяти годам колонии. Его супруга проходила по делу как потерпевшая.

Уголовный кодекс четко разграничивает действия привлекаемых к ответственности лиц, в данном случае умысел мужчины был направлен на причинение вреда здоровью, пояснил в беседе с NEWS.ru адвокат Дмитрий Григорьев.

«Он не предполагал, что потерпевшая погибнет. К тому же потерпевшие кредитные организации не заявляли, что его действия причинили вред. [В противном случае] это можно [было бы] расценивать как мошеннические действия», — отметил юрист.

