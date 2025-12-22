Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 12:40

Миллиардера Литвака пригласили в оперштаб после атаки БПЛА на порт в Кубани

Мишель Литвак Мишель Литвак Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пригласил миллиардера и бизнесмена Мишеля Литвака на экстренное заседание оперативного штаба, сообщила пресс-служба региональной администрации. Литваку принадлежит портовый комплекс в поселке Волна Темрюкского района, который пострадал в результате ночной атаки беспилотников.

Заседание штаба состоялось сразу после произошедшего чрезвычайного происшествия. В нем приняли участие профильные службы и ведомства, вице-губернаторы, а также собственник пострадавшего портового комплекса Мишель Литвак, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в поселке Волна повреждения получили два причала и два судна. Началось возгорание площадью до 1–1,5 тыс. квадратных метров.

До этого сообщалось, что в результате атаки беспилотника в поселке Волна поврежден трубопровод на одном из терминалов. По данным оперштаба, это привело к возгоранию. Площадь пожара на терминале составила 100 квадратных метров.

В Минобороны России отметили, что за 3,5 часа силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. Дроны атаковали четыре региона РФ.

