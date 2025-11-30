День матери
Дети чуть не довели до инфаркта петербургских водителей и попали на видео

В Петербурге школьники устроили опасный забег через ЗСД и попали на видео

В Санкт-Петербурге школьники ради забавы устроили забег через оживленный Западный скоростной диаметр, сообщает Telegram-канал «78». При этом максимальная скорость на дороге составляет 110 км/ч. Инцидент произошел около намывных территорий Васильевского острова.

Очевидцами опасного развлечения стали жители близлежащих домов, которые вели съемку. Они рассказали, что школьники перебегали ЗСД минимум пять раз. В целях безопасности даже пришлось перекрывать движение на участке дороги.

По словам свидетелей событий, положить конец забегу прибыли полицейские. Кому-то удалось скрыться, а кто-то из детей все же был пойман.

Ранее в Нижегородской области в городе Выксе 11-летний мальчик попал под колеса двух автомобилей подряд. Спасти его не удалось. По предварительным данным, ребенок 2014 года рождения переходил проезжую часть. В этот момент на него совершила наезд женщина за рулем автомобиля Kia Carnival. После первого удара ребенок упал на дорогу, где его повторно переехала другая машина. По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело.

Cанкт-Петербург
ДТП
подростки
дети
пешеходы
