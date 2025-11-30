Дети чуть не довели до инфаркта петербургских водителей и попали на видео

В Санкт-Петербурге школьники ради забавы устроили забег через оживленный Западный скоростной диаметр, сообщает Telegram-канал «78». При этом максимальная скорость на дороге составляет 110 км/ч. Инцидент произошел около намывных территорий Васильевского острова.

Очевидцами опасного развлечения стали жители близлежащих домов, которые вели съемку. Они рассказали, что школьники перебегали ЗСД минимум пять раз. В целях безопасности даже пришлось перекрывать движение на участке дороги.

По словам свидетелей событий, положить конец забегу прибыли полицейские. Кому-то удалось скрыться, а кто-то из детей все же был пойман.

