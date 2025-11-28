«Еще одна»: вдова героя СВО объяснила свои слезы после получения ордена

Вдова погибшего под Красноармейском (Покровском) бойца СВО Николая Романова (позывной Салют) Марина рассказала в интервью NEWS.ru, что разрыдалась в военкомате после получения Ордена мужества за супруга. Поводом стали слова сотрудницы учреждения, призналась собеседница.
Пригласили в военкомат получать Орден Мужества, которым Колю наградили посмертно. Сотрудница учреждения протянула мне коробочку — «вот, ваш орден». Повернулась к сослуживицам и говорит, что «еще одна вдова пришла за орденом, прямо орденоносный день какой-то». Вроде бы безобидная фраза, но ранила очень сильно. Шла по улице и плакала, — поделилась вдова героя СВО.
Она добавила, что очень тяжело переживает гибель родного человека, в этом состоянии даже несущественные события могут надолго вывести из равновесия.
Ранее Марина Романова рассказала, что кричала и била дома посуду. Такой была реакция на смерть супруга, пояснила собеседница.
Также она выразила мнение, что душа мужа приходила прощаться домой к своей семье. Накануне похорон, призналась Романова, почти физически ощущала присутствие покойного супруга в квартире.