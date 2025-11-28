«Еще одна»: вдова героя СВО объяснила свои слезы после получения ордена Вдова погибшего на СВО Салюта заплакала после фразы сотрудницы военкомата

Вдова погибшего под Красноармейском (Покровском) бойца СВО Николая Романова (позывной Салют) Марина рассказала в интервью NEWS.ru, что разрыдалась в военкомате после получения Ордена мужества за супруга. Поводом стали слова сотрудницы учреждения, призналась собеседница.

Пригласили в военкомат получать Орден Мужества, которым Колю наградили посмертно. Сотрудница учреждения протянула мне коробочку — «вот, ваш орден». Повернулась к сослуживицам и говорит, что «еще одна вдова пришла за орденом, прямо орденоносный день какой-то». Вроде бы безобидная фраза, но ранила очень сильно. Шла по улице и плакала, — поделилась вдова героя СВО.

Она добавила, что очень тяжело переживает гибель родного человека, в этом состоянии даже несущественные события могут надолго вывести из равновесия.

Ранее Марина Романова рассказала, что кричала и била дома посуду. Такой была реакция на смерть супруга, пояснила собеседница.

Также она выразила мнение, что душа мужа приходила прощаться домой к своей семье. Накануне похорон, призналась Романова, почти физически ощущала присутствие покойного супруга в квартире.