110 вариантов подарков коллегам на Новый год — на любой вкус и кошелек

Во многих коллективах принято на Новый год дарить друг другу подарки. Если вы знаете человека лично, то можно выбрать то, что ему точно понравится. Но что подарить коллегам на Новый год, если в штате 100 человек? Сегодня представим самые популярные и интересные варианты подарков, а также расскажем, как сделать презент бюджетным, но полезным.

Как подобрать недорогие подарки коллегам

Самый простой вариант порадовать коллег на Новый год подарками — так называемая игра в «Тайного Санту». Проводится она следующим образом: в начале декабря имена всех сотрудников коллектива пишут на бумажках и складывают в пакет. Каждый работник подходит и вытаскивает одну бумажку с именем того, кому он будет дарить подарок. Предварительно необходимо договориться, в каком ценовом диапазоне будут выбираться презенты. Это позволит избежать несправедливости, когда один человек получает в подарок шоколадку, а другой — новые наушники.

Вручение таких подарков коллегами по работе лучше проводить не лично, из рук в руки, а подписать каждый сверток и сложить их под елку в офисе. Из церемонии дарения можно устроить представление, где каждый, чей подарок ведущий вечера достает из-под елки, должен прочитать стихотворение, спеть или станцевать. Такие мероприятия позволяют коллегам сдружиться и лучше узнать друг друга, особенно если коллектив большой.

Такой вариант удобен тем, что можно выбрать недорогие подарки коллегам и при этом никто не будет обижен.

Недорогие подарки коллегам Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Идеи подарков на Новый год коллегам

Исходя из ценового диапазона, который вы определили для себя или который был установлен в случае игры в «Тайного Санту», можно выбрать один из вариантов подарка для коллеги.

Подарки со вкусом:

Варенье с молодыми шишками сосны. Подарочные стаканы для виски. Камни для охлаждения напитков. Термокружка. Аксессуары для сервировки и подачи сыра. Коллекция разных сортов чая. Генератор льда. Разные сорта меда в наборе. Многоразовая бутылка для воды. Френч-пресс для чая или кофе. Кружка с именем. Подарочный набор алкоголя. Подставка для чашки с подогревом. Электрогриль. Разделочная доска авторской работы. Свитер на чашку. Пачка вкусного кофе. Сумка-холодильник. Набор для приготовления коктейлей. Термос. Кружка-мешалка. Чехол для охлаждения напитков.

Что подарить на новый год коллегам Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Подарки для статуса:

Визитница. Органайзер для офисных принадлежностей. Держатель для смартфона в машину. Коллекционная монета. Стильный коврик для мышки. Кошелек или кардхолдер. Оригинальный брелок. Статусная ручка. Кожаный органайзер для документов. Стильный ежедневник. Оригинальная настольная лампа.

«Комфортные» подарки:

Дорожный несессер. Необычная игрушка-антистресс. Зимние носки ручной вязки. Именное полотенце. Кресло-мешок. Лавовая лампа. Маленький биокамин. Книга в подарочной обложке. Массажер для головы «мурашка». Махровый халат с необычной вышивкой. Соляная лампа. Необычная подушка для дивана. Фигурное мыло ручной работы. Оригинальный ночник. Настольные игры. Подарочный сертификат в парфюмерный магазин. Набор для ухода за обувью. Ортопедическая подушка в дорогу. Теплые рукавицы ручной вязки.

Подарок коллеге-женщине Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Гаджеты и полезные аксессуары для дома:

Фитнес-часы. Портативный вентилятор. Винтажный будильник. Умный чайник. Электроштопор. Гибкая клавиатура. Беспроводные наушники. Гирлянда для окна. Вечный календарь. Коллекция елочных игрушек. Умная розетка. Портативный пылесос для клавиатуры. Новогодние украшения для дома. Охлаждающая подставка для ноутбука. Штормгласс. Флешка необычной формы. Настенный календарь. Трекер для поиска вещей.

Любой подарок из этого списка обязательно пригодится вашему коллеге.

Подарок коллеге-мужчине Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Что подарить на Новый год коллегам, с которыми вы дружите

Выбрать подарок коллеге-мужчине или женщине, с которыми вы дружите или находитесь в приятельских отношениях, намного проще. Как правило, все люди имеют хобби или увлечения, поэтому выбор в качестве подарка предмета или услуги, которые входят в сферу интересов другого человека, всегда будет беспроигрышным вариантом.

Так, в подарок коллеге-мужчине можно, в зависимости от его увлечений, преподнести:

Аксессуары или приспособления для рыбалки. Полезные принадлежности для ухода за автомобилем. Термобелье. Сертификат в магазин зимнего снаряжения. Товары для пчеловодства. Книга о хобби. Предмет коллекционирования. Набор инструментов для работы по дереву. Модель самолета или автомобиля. Бар для напитков в оригинальном исполнении.

Коллеге-женщине приятно будет получить в подарок:

Набор спиц или крючков для вязания. Подарочный сертификат в магазин пряжи или тканей. Схему для вышивки. Предмет коллекционирования. Прихватки в стиле пэчворк. Набор аксессуаров для кухни. Различные приспособления для приготовления выпечки. Мелкую кухонную технику. Умные приспособления для уборки. Подарочный сертификат на приобретение кухонной утвари.

Если среди ваших коллег есть собачники или любители кошек, то они будут рады получить в подарок на Новый год различные аксессуары для питомцев. Для многих владельцев домашних животных получить подобный подарок будет намного приятнее, чем презент, адресованный ему лично. Так, вы можете подарить хозяевам питомцев:

Подарочный сертификат в зоомагазин. Оригинальный ошейник для собаки или кошки. Необычную лежанку для питомца. Набор лакомств из натуральных ингредиентов. Развивающую игрушку-головоломку для пса или кота. Покрывало, подушку, шапку или футболку с фото питомца. Значок с изображением собаки или кошки такой же породы, как у вашего коллеги. Амуницию ручной работы. Постер или фотообои с изображением питомца. Одежду для питомца ручной вязки.

Подарки коллегам Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Что подарить руководителю

Выбор подарка для руководителя — отдельная задача, решить которую всегда непросто. Однако и на этот случай существует множество вариантов. Независимо от того, насколько у вас крупная компания, начальнику точно понравится:

Планинг в кожаной обложке. Жесткий диск. Пауэрбанк. Чашка с именем руководителя, вписанным в логотип фирмы. Кожаный чехол для смартфона с тиснением. Дорожный футляр для галстуков. Швейцарский нож или мультитул. Сырная корзина. Набор суперфудов. Серебряная фляжка или портсигар.

Общие правила выбора подарков

Подарок человеку, с которым вы не общаетесь близко, — это всегда сюрприз для обеих сторон. Поэтому презент стоит приобретать заранее, чтобы иметь время тщательно выбрать подарок, чтобы случайно не обидеть коллегу. Например, швейцарский нож будет неуместно подарить женщине, а компактную омлетницу — мужчине, только если женщина не является коллекционером ножей, а мужчина — поваром. Точно так же не годится дарить умные весы или абонемент в спортзал коллеге с лишним весом, а трезвеннику — набор алкоголя.

Также не стоит дарить в подарок явные безделушки — коллега поймет, что презент был выбран наобум или в последний момент, и может расценить это как неуважение.