Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Виски и коньяк — два известных алкогольных напитка, которые завоевали популярность во всем мире. Несмотря на много общих черт, между ними существует и огромное количество различий как в процессе производства, так и в культуре употребления. Сегодня расскажем, чем отличается виски от коньяка и как выбрать подходящий напиток.

История появления виски

История виски восходит к древним цивилизациям. Первые упоминания о возгонке спиртных напитков были найдены при раскопках первых цивилизаций в Месопотамии. Однако как самостоятельный напиток виски появился в Ирландии и Шотландии в Средние века. Виски тогда изготавливали из ячменя и зерна: первое упоминание о дистилляции ячменного спирта в ирландских хрониках относится к 1405 году. Производство стало по-настоящему массовым в XV веке, а еще через три столетия виски стал неотъемлемой частью культуры обеих стран.

История появления коньяка

Коньяк в отличие от виски имеет более узкий регион производства. Он был создан во Франции, в провинции Коньяк, в XVII веке. Изначально местные виноделы начали экспериментировать с дистилляцией вина, чтобы продлить его срок хранения, это привело к созданию уникального спиртного напитка. Коньяк получил международную известность благодаря своим высококачественным сортам, которые стали символом роскоши и благосостояния.

Как делают виски и коньяк Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как делают виски

Процесс производства виски начинается с соложения ячменя, который сначала замачивают, а затем проращивают, чтобы активировать ферменты, превращающие крахмал в сахар. Затем сырье подготавливают к брожению, смешивая его с водой и добавляя дрожжи, которые перерабатывают сахар в спирт. После брожения полученное сусло перегоняют в медных кубах, а затем выдерживают в бочках из дуба, где оно приобретает свой характерный вкус и цвет.

Как изготавливают коньяк

Изготовление коньяка начинается с ферментирования виноградного сусла. Полученное вино подвергают процессу дистилляции в медных перегонных кубах, что позволяет получить коньячный спирт, который затем выдерживается в дубовых бочках для обогащения вкуса и аромата. После многолетней выдержки спирт разводят до нужной крепости, фильтруют и разливают по бутылкам.

Из чего изготавливают виски и коньяк Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как правильно пить виски

Виски следует подавать в специальных широких стаканах с толстым дном: такая форма позволяет оценить цвет и аромат напитка. Температура подачи виски зависит от предпочтений, но в большинстве случаев его подают комнатной температуры, что дает возможность в полной мере раскрыть его вкус и аромат. Некоторые предпочитают пить виски со льдом или в коктейлях. В качестве закуски обычно рекомендуются орехи, сыры, темный шоколад или мясные деликатесы.

Как правильно пить коньяк

Коньяк лучше всего подавать в специальных коньячных бокалах — снифтерах. Такая форма дает возможность оценить сосредоточение аромата напитка. Коньяк также подают не охлажденным, а комнатной температуры, чтобы его богатый вкус раскрылся в полной мере. Закусывать коньяк чаще всего советуют шоколадом, фруктами или легкими закусками, такими как сыры. Коньяк также можно подавать к десертам.

Как правильно пить виски и коньяк Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что выбрать: коньяк или виски?

Аромат и вкус виски отличается более многогранными вкусовыми профилями с нотами карамели, поджаренного дерева, фруктов и специй. Коньяк больше вбирает в себя вкусы, сопутствующие винограду: цветочные, фруктовые и древесные оттенки.

Каждый из этих напитков имеет свои индивидуальные особенности и культурные традиции, что делает их уникальными. Оба напитка могут прекрасно сочетаться с разными блюдами и создавать атмосферу наслаждения и уюта. Чтобы получить такой эффект, не стоит забывать о необходимости употреблять алкоголь в очень умеренных количествах.

