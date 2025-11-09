Культовый виски тайно вернулся в Россию Jameson зарегистрировал товарный знак в России после ухода в 2023 году

Производитель виски Jameson, ирландская компания Irish Distillers, зарегистрировал в России название бренда и оформление бутылки как товарные знаки. Заявки на регистрацию подали из Ирландии в мае, они были утверждены Роспатентом в ноябре, пишет ТАСС.

Компания Irish Distillers принадлежит французскому концерну Pernod Ricard, который в 2023 году объявил о прекращении поставок алкоголя в Россию и закрыл представительство. Оба знака зарегистрированы по одному классу — алкогольные напитки, эссенции и экстракты.

Ранее стало известно, что ушедший из России Christian Dior смог сохранить права на свой бренд в стране. Французская компания в сфере люксовых товаров зарегистрировала товарный знак сроком до 2034 года. Бутики Dior в России прекратили работу еще в 2022 году.

До этого американская компания Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc., которая приостановила деятельность в России весной 2022 года, зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Victoria's Secret. Исключительные права на бренд закрепили за организацией до марта 2035 года.