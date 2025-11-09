Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 11:44

Культовый виски тайно вернулся в Россию

Jameson зарегистрировал товарный знак в России после ухода в 2023 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Производитель виски Jameson, ирландская компания Irish Distillers, зарегистрировал в России название бренда и оформление бутылки как товарные знаки. Заявки на регистрацию подали из Ирландии в мае, они были утверждены Роспатентом в ноябре, пишет ТАСС.

Компания Irish Distillers принадлежит французскому концерну Pernod Ricard, который в 2023 году объявил о прекращении поставок алкоголя в Россию и закрыл представительство. Оба знака зарегистрированы по одному классу — алкогольные напитки, эссенции и экстракты.

Ранее стало известно, что ушедший из России Christian Dior смог сохранить права на свой бренд в стране. Французская компания в сфере люксовых товаров зарегистрировала товарный знак сроком до 2034 года. Бутики Dior в России прекратили работу еще в 2022 году.

До этого американская компания Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc., которая приостановила деятельность в России весной 2022 года, зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Victoria's Secret. Исключительные права на бренд закрепили за организацией до марта 2035 года.

виски
алкоголь
товарные знаки
Россия
Роспатент
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минздрав раскрыл состояние детей после страшного ДТП на Крымском мосту
Трамп попался на ошибке Байдена
Рассел Кроу похудел на 25 килограммов после «убийства бывшей жены»
«Не нужен русский чемпион»: Емельяненко о дискриминации бойцов на арене ММА
Бойцы сжимают тиски вокруг ВСУ, попавших в ловушку в Красноармейске
Жена рэпера Мота победила на мировом турнире
Трамвай чудом не улетел в «портал в ад» на улице в Петербурге
Способы легальной экономии на парковках Саратова: полная информация
В правительстве Испании рассказали, какой должна быть Европа к 2035 году
В Кемерово задержали подозреваемого в расстреле у ночного клуба
ВС России нанесли массированный удар по важным для ВСУ объектам на Украине
«Вне конкуренции»: раскрыто имя артистки — лидера новогодних корпоративов
Ушел из жизни актер Владимир Симонов: фотографии самых ярких ролей
Политолог раскрыл, почему США не могут склонить Зеленского к миру
Стало известно о прорыве обороны ВСУ в Запорожской области
Бушующий на Филиппинах супертайфун попал на видео
Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» находится в критическом состоянии
Анджелина Джоли «забыла» своего водителя на Украине после мобилизации
В полиции раскрыли, какие цифры банковской карты нельзя никому сообщать
«Идет зачистка»: Пушилин рассказал об успехах ВС России в ДНР
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.