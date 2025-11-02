Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 13:10

Dior остался в России втайне от Запада

Dior сохранил товарный знак в России до 2034 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ушедший из России бренд Christian Dior смог сохранить права на свой бренд в стране, пишет РИА Новости со ссылкой на данные в базе Роспатента. Французская компания в сфере люксовых товаров зарегистрировала товарный знак сроком до 2034 года. Бутики Dior в России прекратили работу еще в 2022 году.

Заявка на продление была подана 1 августа 2024 года от имени Christian Dior Couture. Компания может использоваться для продажи одежды, обуви, украшений, мебели и аксессуаров на территории России.

Ранее американская компания Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc., которая приостановила деятельность в России весной 2022 года, зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Victoria's Secret. Иключительные права на бренд закрепили за организацией до марта 2035 года. Регистрация позволит использовать торговую марку Victoria's Secret для выпуска и продажи женского белья, купальников, носков, платьев, парфюмерии, а также косметики и средств по уходу за телом.

До этого стало известно, что Sony Group в начале октября направила в Роспатент документы на регистрацию товарных знаков. Заявки холдинга связаны с его дочерними компаниями: Walkman, Bravia и Xperia. Все три товарных знака проходят по классу № 9 Международной классификации товаров и услуг, который включает музыкальные плееры, телевизоры и смартфоны.

Dior
бренды
Роспатент
товарные знаки
