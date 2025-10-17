«Ангельский» бренд нижнего белья решил вернуться в Россию

Американская компания Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc., которая приостановила деятельность в России весной 2022 года, зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Victoria's Secret, сообщает Lenta.ru со ссылкой на сервис проверки контрагентов Rusprofile. По его информации, это произошло 16 октября.

Отмечается, что исключительные права на бренд закрепили за организацией до марта 2035 года. Регистрация позволит использовать торговую марку Victoria's Secret для выпуска и продажи женского белья, купальников, носков, платьев, парфюмерии, а также косметики и средств по уходу за телом.

Ранее сообщалось, что известная продуктовая сеть 7-Eleven может открыть свои магазины в России в 2026 году. Компания зарегистрировала сразу восемь товарных знаков в РФ. В настоящее время компания имеет более 83 тыс. точек в 17 странах мира.

До этого стало известно, что Sony Group в начале октября направила в Роспатент документы на регистрацию товарных знаков. Заявки холдинга связаны с его дочерними компаниями: Walkman, Bravia и Xperia. Все три товарных знака проходят по классу № 9 Международной классификации товаров и услуг, который включает музыкальные плееры, телевизоры и смартфоны.