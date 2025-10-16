Известная сеть 7-Eleven может открыть свои магазины в России SHOT: компания 7-Eleven зарегистрировала в России восемь товарных знаков

Сеть 7-Eleven может открыть свои магазины в России в 2026 году, сообщил Telegram-канал SHOT. Там пояснили, что компания зарегистрировала восемь товарных знаков в РФ.

Канал отметил, что 7-Eleven также подала заявки на регистрацию своего логотипа на бумажных пакетах и фирменных полосок зеленого и оранжевого цветов. В настоящее время продуктовая сеть имеет более 83 тыс. точек в 17 различных странах.

Ранее сообщалось, что Sony Group в начале октября направила в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков. Они были поданы 3 октября. Заявки холдинга связаны с его дочерними компаниями: Walkman, Bravia и Xperia. Все три товарных знака проходят по классу № 9 Международной классификации товаров и услуг, который включает музыкальные плееры, телевизоры, мобильные телефоны и смартфоны.

До этого швейцарский холдинг Richemont International в 2025 году подал 31 заявку на регистрацию товарных знаков в России. Корпорация, владеющая Cartier и другими люксовыми брендами, оформила заявки через свои дочерние компании — Cartier, Van Cleef & Arpels, Vacheron Constantin, Roger Dubuis, Baume & Mercier, Panerai и Jaeger-LeCoultre.