Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 10:48

Cartier и другие люксовые марки появились в Роспатенте

Владелец Cartier подал 31 заявку на регистрацию товарных знаков в России

Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Швейцарский холдинг Richemont International подал в 2025 году 31 заявку на регистрацию товарных знаков в России, сообщает ТАСС со ссылкой на данные базы Роспатента. Корпорация владеет Cartier и другими люксовыми брендами.

Заявки поданы от имени дочерних компаний холдинга — Cartier, Van Cleef & Arpels, Vacheron Constantin, Roger Dubuis, Baume & Mercier, Panerai и Jaeger-LeCoultre. В документах указаны логотипы брендов, названия коллекций, марок часов и аксессуаров на русском и английском языках.

По данным ведомства, наибольшее число заявок было подано в июле — всего их 14. У холдинга уже зарегистрировано более 20 товарных знаков, также связанных с его дочерними структурами.

Ранее бренд Aurus, известный производством автомобилей для первых лиц государства, подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака для пищевой продукции и косметики. Под этой маркой могут появиться кондитерские изделия, включая конфеты, печенье и мороженое. Это станет развитием ранее запущенной линии премиальной воды.

До этого компания PepsiCo направила в Роспатент две заявки на регистрацию в России товарных знаков с логотипом Mirinda. Производитель планирует закрепить права на бренд для производства газированных напитков, лимонадов, смузи и сиропов на российском рынке.

товарные знаки
Роспатент
корпорации
бренды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Арестованный в РФ французский велосипедист рассказал о своем путешествии
Раскрыто состояние Александра Збруева после госпитализации
Королевская семья Британии: новости, принца Уильяма довели до слез
Подростки не признали подготовку плана нападения на Собчак и Симоньян
Глава «Росатома» раскрыл прогресс в восстановлении ЗАЭС
«Вплоть до подвесок»: у экс-кадровика Минобороны отбирают все драгоценности
Массированный налет БПЛА на Волгоград: как ВСУ атакуют Россию 11 октября
Водолазы нашли тела пассажиров снегохода в Якутии
«Заноза в заднице»: Столтенберг раскрыл отношение властей США к Зеленскому
Фигуранты дела о подготовке покушения на Симоньян частично признали вину
Наступление ВС РФ на Харьков 11 октября: могильник с наемниками, Купянск
Теплый салат из печеной тыквы с грибами и грушей
Пикантная капуста со свеклой на зиму: грузинский рецепт
Секрет идеальной советской глазуньи
«Находишься в рабстве»: украинский офицер рассказал о службе в ВСУ
«Он не успокоится»: следователь призвал не выпускать «битцевского маньяка»
Британские офицеры погибли при взрыве в Харьковской области
Французская кухня у вас дома: просто, вкусно, изысканно
Худеем шаг за шагом: сколько калорий сжигает обычная ходьба
Эмульсия и крем: в чем разница и как сделать выбор
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.