Cartier и другие люксовые марки появились в Роспатенте

Cartier и другие люксовые марки появились в Роспатенте Владелец Cartier подал 31 заявку на регистрацию товарных знаков в России

Швейцарский холдинг Richemont International подал в 2025 году 31 заявку на регистрацию товарных знаков в России, сообщает ТАСС со ссылкой на данные базы Роспатента. Корпорация владеет Cartier и другими люксовыми брендами.

Заявки поданы от имени дочерних компаний холдинга — Cartier, Van Cleef & Arpels, Vacheron Constantin, Roger Dubuis, Baume & Mercier, Panerai и Jaeger-LeCoultre. В документах указаны логотипы брендов, названия коллекций, марок часов и аксессуаров на русском и английском языках.

По данным ведомства, наибольшее число заявок было подано в июле — всего их 14. У холдинга уже зарегистрировано более 20 товарных знаков, также связанных с его дочерними структурами.

Ранее бренд Aurus, известный производством автомобилей для первых лиц государства, подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака для пищевой продукции и косметики. Под этой маркой могут появиться кондитерские изделия, включая конфеты, печенье и мороженое. Это станет развитием ранее запущенной линии премиальной воды.

До этого компания PepsiCo направила в Роспатент две заявки на регистрацию в России товарных знаков с логотипом Mirinda. Производитель планирует закрепить права на бренд для производства газированных напитков, лимонадов, смузи и сиропов на российском рынке.