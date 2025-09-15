Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 13:08

Производитель Pepsi подал две заявки в Роспатент

Компания PepsiCo подала заявки в Роспатент на товарные знаки Mirinda

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Компания PepsiCo подала две заявки в Роспатент, следует из реестра ведомства. Производитель намерен зарегистрировать в РФ товарные знаки с логотипом Mirinda.

Заявки были направлены 11 сентября этого года. Товарные знаки связаны с производством газированных напитков, лимонадов, смузи и сиропов.

Ранее стало известно, что китайская компания Xiaomi зарегистрировала в России товарный знак, позволяющий производить и продавать пиво, кофе, шоколад и другие продукты. Заявка была подана 28 декабря 2024 года и зарегистрирована 4 сентября 2025 года.

До этого СМИ сообщили, что бренд одежды и нижнего белья Zara регистрирует товарный знак в России. Испанская компания Inditex, владеющая его магазинами, создала новый логотип на синем фоне.

Кроме того, японский холдинг Fast Retailing, владелец бренда Uniqlo, подал в Роспатент 10 новых заявок на регистрацию товарных знаков. Заявки от 31 августа касаются логотипов GU, Fast Retailing Co. и Uniqlo в красном и зеленом цветах, а также русской версии названия — «Юникло».

Россия
Роспатент
Pepsi
заявки
товарные знаки
