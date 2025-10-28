PepsiCo сменила логотип

Американская компания PepsiCo впервые за 25 лет произвела ребрендинг и изменила логотип компании, говорится в пресс-релизе компании. Лозунгом нового бренда станет: «Еда. Напитки. Улыбка».

Наша новая идентичность смело отражает то, кем мы являемся в 2025 году: компания с широким охватом, стремящаяся к положительному влиянию по всему миру, и непревзойденная семья любимых брендов продуктов и напитков, — сообщил главный исполнительный директор PepsiCo Рамон Лагуарта. Фото: PepsiCo

Указывалось, что на новом логотипе буква Р символизирует наследие бренда газированных напитков Pepsi, а также то, что выбор цветовой палитры был вдохновлен реальным миром — плодородной почвой, освежающими напитками и яркими оттенками. В компании сочли, что, если ставить улыбку в центр визуальной идентичности, она сигнализирует о своей одержимости потребителями и что эта одержимость подпитывает ее рост.

Ранее сообщалось, что «Экосистема МТС» до конца 2025 года сменит свое название на Erion. По словам президента компании Ровшана Алиева, из множества вариантов этот показался ему наиболее предпочтительным. Все вертикали экосистемы, включая медиахолдинг и AdTech, получат собственные бренды, за исключением МТС-Банка, который сохранит преемственность.