В российском регионе занялись «перевоспитанием» алкомаркетов

Сеть алкомаркетов «Северный градус» сменит концепцию и название, заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале. Магазины переименуют в «Каждая покупка в радость», а алкоголь будет занимать не более 20% ассортимента. Процесс изготовления первых вывесок уже запущен.

Решение о ребрендинге компания приняла, чтобы сохранить бизнес на Вологодчине и продолжать работу с соблюдением установленных в регионе ограничений розничной продажи алкоголя, — отметил глава региона.

Филимонов также отметил, что до конца года пройдет полное обновление торговой сети «Бристоль». По его словам, власти и бизнес договорились о ребрендинге, смене концепции и формата магазинов, а сам он лично приедет на открытие одной из точек после трансформации. Филимонов назвал инициативу толковым и взаимовыгодным партнерским проектом.

Ранее японский холдинг Fast Retailing, владелец бренда Uniqlo, подал в Роспатент 10 новых заявок на регистрацию товарных знаков. Заявки от 31 августа касаются логотипов GU, Fast Retailing Co. и Uniqlo в красном и зеленом цветах, а также русской версии названия — «Юникло». Сейчас холдингу уже принадлежат 27 товарных знаков, связанных с Uniqlo, два — с GU и три — с Fast Retailing.