Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 14:23

В российском регионе занялись «перевоспитанием» алкомаркетов

Губернатор анонсировал ребрендинг сети алкомаркетов в Вологодской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сеть алкомаркетов «Северный градус» сменит концепцию и название, заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале. Магазины переименуют в «Каждая покупка в радость», а алкоголь будет занимать не более 20% ассортимента. Процесс изготовления первых вывесок уже запущен.

Решение о ребрендинге компания приняла, чтобы сохранить бизнес на Вологодчине и продолжать работу с соблюдением установленных в регионе ограничений розничной продажи алкоголя, — отметил глава региона.

Филимонов также отметил, что до конца года пройдет полное обновление торговой сети «Бристоль». По его словам, власти и бизнес договорились о ребрендинге, смене концепции и формата магазинов, а сам он лично приедет на открытие одной из точек после трансформации. Филимонов назвал инициативу толковым и взаимовыгодным партнерским проектом.

Ранее японский холдинг Fast Retailing, владелец бренда Uniqlo, подал в Роспатент 10 новых заявок на регистрацию товарных знаков. Заявки от 31 августа касаются логотипов GU, Fast Retailing Co. и Uniqlo в красном и зеленом цветах, а также русской версии названия — «Юникло». Сейчас холдингу уже принадлежат 27 товарных знаков, связанных с Uniqlo, два — с GU и три — с Fast Retailing.

Вологодская область
Георгий Филимонов
алкомаркеты
алкоголь
ребрендинг
переименования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров назвал Шмидта самозванцем, который олицетворяет политику Запада
Лавров жестко высказался об обвинениях ЕС в атаке на самолет фон дер Ляйен
Граждан Непала призвали проявить сдержанность
Росфинмониторинг включил блогера Ефремова в список экстремистов
Люся Чеботина пойдет под суд из-за одного концерта
Московский суд изъял недвижимость на 247 млн рублей у блогера-иноагента
Знойная духота и жара до +27? Погода в Москве в выходные: чего ждать
«Известия»: военного блогера Алехина подозревают в отмывании денег
Банк не хочет возвращать деньги: какие причины, что делать
Жена бывшего премьера Непала стала жертвой массовых протестов
Экономист рассказал, как повысить пенсии в России
Раскрыто количество российских туристов, находящихся в Непале
Стало известно, почему перелет в Сочи стоит как в Пекин
Назван топ-5 стран, граждане которых едут отдыхать в Россию
Россиянам в Непале дали один совет
Раскрыты подробности последних дней жизни выпавшего из окна врача скорой
В Госдуму внесли законопроект о запрете въезда семей трудовых мигрантов
«Медаль Олимпиады — навсегда»: Елистратов о непопадании в квалификацию ОИ
В Госдуме объяснили удар по Генштабу ВСУ в Киеве
Глава АТОР перечислила, какие страны нарастили турпоток в Россию
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.