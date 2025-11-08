В Вологодской области оценили ущерб от атаки на подстанцию

В Вологодской области оценили ущерб от атаки на подстанцию Филимонов заявил, что подстанция в Вологодской области уцелела после атаки БПЛА

Подстанция «Белозерская» в Вологодской области, попавшая под удар Вооруженных сил Украины, уцелела, написал в своем Telegram-канале губернатор Георгий Филимонов. По его словам, на объекте зафиксированы лишь минимальные повреждения. При этом противник задействовал беспилотные летательные аппараты.

В результате атаки беспилотников на подстанцию «Белозерская» разрушений энергетического объекта не допущено. Имеющиеся минимальные повреждения не привели к ограничению передачи мощности и не повлияли на электроснабжение потребителей Вологодской области и соседних регионов. Жертв нет, — говорится в сообщении.

Украинские войска ударили беспилотниками по подстанции «Белозерская» утром 8 ноября. По словам заместителя главы региона Евгении Мазановой, всего прогремело пять взрывов.

По данным Министерства обороны, в ночь на 8 ноября средства противовоздушной обороны сбили над Россией 79 беспилотников. Атаке с воздуха подверглись 10 регионов страны. Больше всего дронов, а именно 36, уничтожено сбито на подлете к Ростову.