ВСУ атаковали подстанцию в российском регионе Дрон ВСУ ударил по подстанции «Белозерская» в Вологодской области

В Вологодской области беспилотники ВСУ атаковали подстанцию «Белозерская», написал в Telegram-канале губернатор региона Георгий Филимонов. Как он уточнил, сбоев в электроснабжении области не зафиксировано.

По атаке БПЛА на подстанцию «Белозерская». По предварительным данным, три попадания в ПС «Белозерская 750». Масштаб повреждений уточняется, — написал Филимонов.

По предварительной информации, в результате инцидента обошлось без человеческих жертв. На месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады для оценки ущерба и ликвидации последствий атаки.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что силы ПВО ликвидировали ночью над Россией 79 беспилотников ВСУ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись 10 регионов страны. Больше всего дронов, а именно 36, было сбито на подлете к Ростову.

До этого стало известно, что во время атаки БПЛА была ранена заместитель главы Колосковской администрации Валуйского округа Белгородской области Юлия Ломонос. Инцидент произошел в селе Посохово. Женщина получила минно-взрывную травму с поражением мягких тканей головы.