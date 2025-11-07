В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала замглавы района Гладков: при атаке ВСУ была ранена замглавы районной администрации

Во время атаки БПЛА Вооруженных сил Украины была ранена заместитель главы Колосковской администрации Валуйского округа Белгородской области Юлия Ломонос, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, инцидент произошел в селе Посохово.

В селе Посохово Валуйского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль. Ранена заместитель главы Колосковской территориальной администрации Ломонос Юлия Николаевна, — написал Гладков.

По его словам, пострадавшая получила минно-взрывную травму с поражением мягких тканей головы. Ломонос доставили в Валуйскую ЦРБ и оказали медицинскую помощь. Отмечается, что замглавы районной администрации проходит лечение амбулаторно.

Ранее губернатор региона сообщил, что беспилотник ВСУ взорвался в поселке Пролетарский Ракитянского района. В результате инцидента пострадали два мирных жителя. Оба были незамедлительно доставлены в Ракитянскую центральную районную больницу. У одного из пострадавших было обнаружено осколочное ранение в области спины, а у другого — осколочное ранение бедра.