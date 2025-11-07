Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 18:05

В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала замглавы района

Гладков: при атаке ВСУ была ранена замглавы районной администрации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время атаки БПЛА Вооруженных сил Украины была ранена заместитель главы Колосковской администрации Валуйского округа Белгородской области Юлия Ломонос, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, инцидент произошел в селе Посохово.

В селе Посохово Валуйского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль. Ранена заместитель главы Колосковской территориальной администрации Ломонос Юлия Николаевна, — написал Гладков.

По его словам, пострадавшая получила минно-взрывную травму с поражением мягких тканей головы. Ломонос доставили в Валуйскую ЦРБ и оказали медицинскую помощь. Отмечается, что замглавы районной администрации проходит лечение амбулаторно.

Ранее губернатор региона сообщил, что беспилотник ВСУ взорвался в поселке Пролетарский Ракитянского района. В результате инцидента пострадали два мирных жителя. Оба были незамедлительно доставлены в Ракитянскую центральную районную больницу. У одного из пострадавших было обнаружено осколочное ранение в области спины, а у другого — осколочное ранение бедра.

