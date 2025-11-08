Раскрыты подробности атаки ВСУ на подстанцию в Вологодской области Мазанова: на подстанции в Вологодской области прогремело пять взрывов

Пять взрывов от дронов зафиксировали на подстанции «Белозерская» в Вологодской области, сообщила заместитель губернатора региона Евгения Мазанова в его Telegram-канале. По ее словам, повреждения не повлияли на подачу электроэнергии.

Всего на ПС 750 кВ «Белозерская» зафиксировано пять взрывов от прилетов беспилотников, — отметила Мазанова.

По предварительным данным, в момент атаки на подстанции находились восемь человек: сотрудники охраны, дежурный персонал и представители подрядной организации. Сейчас специалисты оценивают состояние оборудования и уточняют масштабы последствий.

Беспилотники ВСУ атаковали подстанцию «Белозерская» в ночь на 8 ноября. Как сообщал губернатор региона Георгий Филимонов, сбои в электроснабжении области не было зафиксировано. По его данным, никто не пострадал.

Между тем Вооруженные силы Украины попытались атаковать одну из ТЭЦ в Курске. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил, что объект не пострадал и продолжает работу в обычном режиме. На месте происшествия работают оперативные службы.