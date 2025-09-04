Популярный бренд одежды заподозрили в желании вернуться в Россию

Японский холдинг Fast Retailing, которому принадлежит бренд Uniqlo, направил в Роспатент десять заявок на регистрацию товарных знаков, сообщает ТАСС. Все заявки были поданы 31 августа 2025 года. Компания намерена зарегистрировать логотипы GU, Fast Retailing Co. и Uniqlo в двух цветовых вариантах — красном и зеленом. Помимо стандартного написания Uniqlo, также подана заявка на адаптированную версию названия «Юникло».

В настоящее время холдингу принадлежат 27 товарных знаков, связанных с сетью магазинов Uniqlo. Два знака относятся к компании GU, и еще три — к Fast Retailing Co. В марте 2022 года группа компаний Fast Retailing приняла решение о временном прекращении работы бренда Uniqlo на территории России.

Ранее президент Союза торговых центров Булат Шакиров говорил, что шведский ритейлер IKEA в ближайшие три года вряд ли возобновит работу в России. Он отметил, что компания изначально занимала максимально негативную позицию относительно продолжения деятельности в РФ и оперативно покинула российский рынок.

До этого японская компания Makita, специализирующаяся на производстве электроинструментов, начала восстанавливать свое присутствие на российском рынке после значительного сокращения поставок в феврале 2022 года. Производитель наращивает объемы ввоза продукции в страну. К осени 2024 года планируется возвращение части ассортимента, который ранее исчез с прилавков.