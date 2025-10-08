«Экосистема МТС» сменит название до конца 2025 года Президент МТС Алиев заявил о смене названия компании на Erion

«Экосистема МТС» до конца 2025 года сменит свое название на Erion, заявил президент компании Ровшан Алиев в интервью газете «Коммерсант». По его словам, из множества вариантов этот показался ему наиболее предпочтительным.

Мы действительно зарегистрировали новые товарные знаки, и до конца года «Экосистема МТС» поменяет свое название на ERION. Из всех возможных вариантов этот мне понравился больше всего. Это сочетание слов Era и Ion. Era — как новый период, будущее, а Ion — как движение заряженной частицы, — поделился Алиев.

По словам президента компании, ERION будет позиционироваться как B2B-бренд. Все вертикали экосистемы, включая медиахолдинг и AdTech, получат собственные бренды, за исключением МТС-Банка, который сохранит преемственность. Сервис каршеринга «Юрент» вернется к самостоятельному бренду, но останется в составе ERION.

