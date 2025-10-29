Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 18:32

На мировую экономику обрушилась волна массовых увольнений

Reuters: компании массово сокращают десятки тысяч сотрудников во всем мире

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Крупные международные корпорации стремительно наращивают темпы сокращения персонала, сообщает агентство Reuters. Статистические данные свидетельствуют о десятках тысяч увольнений в различных секторах экономики.

Согласно подсчетам агентства, только в сентябре американские компании объявили о более чем 25 тыс. сокращений рабочих мест. Наиболее масштабным стало решение логистической компании UPS, которая ранее в этом году уволила почти 50 тыс. сотрудников, тогда как европейские сокращения превысили 20 тыс. человек, включая 16 тыс. уволенных в Nestle.

Генеральный директор инвестиционной компании 50 Park Investments Адам Сархан расценивает эту тенденцию как явный признак замедления экономического роста. Он подчеркивает, что массовые увольнения никогда не происходят в периоды устойчивого экономического развития.

Среди причин сокращений эксперты выделяют реструктуризацию бизнеса при смене руководства, как в случаях с Target и Nestle, а также необходимость адаптации к изменению торговой политики. Производитель детской одежды Carter’s сокращает 15% офисных сотрудников из-за высоких импортных пошлин, введенных администрацией Трампа.

Особое внимание аналитиков привлекает смещение акцента на сокращение «белых воротничков», которые становятся основными жертвами автоматизации процессов с использованием искусственного интеллекта. Почти 80% руководителей испытывают давление со стороны советов директоров, требующих доказательств эффективности инвестиций в ИИ.

Экономисты констатируют, что рынок труда находится в фазе низкого найма при одновременном снижении уровня увольнений. Ускорение темпов сокращений может дополнительно ослабить потребительское доверие и усугубить экономические вызовы, связанные с инфляцией и торговыми ограничениями.

Ранее сообщалось, что американская корпорация Amazon планирует уволить до 30 тыс. сотрудников. Это сокращение станет крупнейшим с конца 2022 года. В то же время отмечалось, что количество увольняемых сотрудников компании составит небольшую долю от всего рабочего коллектива, в котором насчитывается 1,55 млн человек.

компании
экономика
увольнения
корпорации
