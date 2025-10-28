Крупнейшая американская корпорация сократит до 30 тыс. сотрудников

Американская корпорация Amazon планирует уволить до 30 тыс. сотрудников, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Это сокращение станет крупнейшим с конца 2022 года. В то же время агентство отметило, что количество увольняемых сотрудников компании составит небольшую долю от всего рабочего коллектива, в котором насчитывается 1,55 млн человек.

Amazon планирует сократить до 30 тыс. корпоративных рабочих мест, — говорится в сообщении.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что банки будут сокращать штат на фоне введения в рабочие процессы искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что сам обращается за помощью к технологиям, в том числе при подготовке докладов.

До этого депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что россиянам не стоит беспокоиться о вытеснении людей роботами с рынка труда. По словам парламентария, в стране с каждым годом растет дефицит рабочих кадров. Парламентарий сослался на мнение аналитиков и ученых, которые, по его утверждению, прогнозируют рост потребности в людских кадрах каждые пять лет.