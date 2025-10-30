Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 13:19

Песков заявил о преодолении «болезней прошлого» в «Роснано»

Песков: «Роснано» преодолела старые поблемы и отчитается Путину о работе

Здание компании «Роснано» Здание компании «Роснано» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Государственная корпорация «Роснано» преодолела болезни прошлого, и ее глава Сергей Куликов представит президенту РФ Владимиру Путину отчет о работе организации, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Встреча руководителя с президентом состоится 30 октября, сообщает ТАСС.

Сегодня будет на докладе у президента глава «Роснано» Сергей Куликов. Компания, корпорация многострадальная, но справившаяся с болезнями прошлого. Поэтому есть о чем доложить главе государства, — сказал представитель Кремля.

Песков также добавил, что компания «уверенно встает на ноги» и уже реализует различные проекты. Об этом Куликов будет докладывать президенту. По словам представителя Кремля, на четверг у Путина запланировано много различных встреч «непубличного характера».

Ранее стало известно, что уехавший из России бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс, продолжает получать на родине пенсию в размере 450 тыс. рублей в месяц. За два с половиной года, что прошли с момента его отъезда, он получил доход в размере примерно 13,5 млн рублей.

