Уехавший из России Чубайс до сих пор получает российскую пенсию

Уехавший из России Чубайс до сих пор получает российскую пенсию Mash: Чубайс продолжает получать российскую пенсию в 450 тыс. рублей в месяц

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс, переехавший за границу, продолжает получать российскую пенсию в размере 450 тыс. рублей в месяц, передает Telegram-канал Mash. За два с половиной года, что прошли с момента его отъезда, он получил доход в размере примерно 13,5 млн рублей.

По данным канала, перед тем как покинуть страну, Чубайс распродал все свое имущество на сумму 4,3 млрд рублей. Основные сделки были заключены в марте 2022 года. Особенно сложными оказались продажи земельных участков в Одинцовском районе и Тверской области, так как найти покупателей удалось только к октябрю.

Все вырученные средства Чубайс разместил на банковских счетах в различных странах: в Турции (Ziraat Bankasi International AG), в Израиле (Israel Discount Bank Ltd) и на Кипре (Freedom Finance Europe Ltd). Также у него открыты два счета в Казахстане.

Ранее Хамовнический суд Москвы приговорил фигурантов дела о краже имущества Чубайса на 65 млн рублей к срокам от трех лет десяти месяцев до семи лет. Обвинение требовало от четырех лет восьми месяцев до девяти лет.