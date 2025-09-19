«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 10:49

Уехавший из России Чубайс до сих пор получает российскую пенсию

Mash: Чубайс продолжает получать российскую пенсию в 450 тыс. рублей в месяц

Анатолий Чубайс Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс, переехавший за границу, продолжает получать российскую пенсию в размере 450 тыс. рублей в месяц, передает Telegram-канал Mash. За два с половиной года, что прошли с момента его отъезда, он получил доход в размере примерно 13,5 млн рублей.

По данным канала, перед тем как покинуть страну, Чубайс распродал все свое имущество на сумму 4,3 млрд рублей. Основные сделки были заключены в марте 2022 года. Особенно сложными оказались продажи земельных участков в Одинцовском районе и Тверской области, так как найти покупателей удалось только к октябрю.

Все вырученные средства Чубайс разместил на банковских счетах в различных странах: в Турции (Ziraat Bankasi International AG), в Израиле (Israel Discount Bank Ltd) и на Кипре (Freedom Finance Europe Ltd). Также у него открыты два счета в Казахстане.

Ранее Хамовнический суд Москвы приговорил фигурантов дела о краже имущества Чубайса на 65 млн рублей к срокам от трех лет десяти месяцев до семи лет. Обвинение требовало от четырех лет восьми месяцев до девяти лет.

Анатолий Чубайс
пенсия
Россия
выплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Камчатку продолжает трясти
Путин рассказал о характеристиках российской военной техники
В Минспорте РФ дали надежду спортсменам, выступающим в нейтральном статусе
Герой России не смог без слез смотреть видео боя с солдатом ВСУ
Трамп раскрыл, где встретится с Си Цзиньпином
Путин поздравил работников оборонного комплекса с Днем оружейника
Ресторан в центре Москвы оказался во власти дебошира
МИД России разочарован решением ООН по Газе
Глушко рассказал о главной ошибке сына, женившегося на экс-танцовщице
Россия выступила за снятие санкций СБ ООН с одной страны
«Надо развеивать заблуждения»: губернатор Филимонов высказался о мигрантах
Путин рассказал о росте производства российского вооружения в десятки раз
Пугачева, Чубайс, Макаревич: кто из врагов СВО продолжает зарабатывать в РФ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в 100 тыс. долларов
Экс-депутат назвал главную опасность для Зеленского на Украине
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.