07 августа 2025 в 11:45

Фигурантам дела о краже имущества Чубайса вынесли приговор

Суд Москвы дал сроки от трех до семи лет фигурантам дела Чубайса

Фигуранты дела о краже имущества на 65 млн рублей у экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса получили сроки от трех лет десяти месяцев до семи лет, сообщил ТАСС со ссылкой на решение Хамовнического суда Москвы. Отмечается, что в ходе прений обвинение запрашивало для подсудимых сроки от четырех лет восьми месяцев до девяти лет.

Признать подсудимого [бывшего делового партнера Чубайса Илью] Сучкова виновным и назначить ему наказание в виде семи лет, — озвучил приговор для одного из фигурантов судья.

Остальные фигуранты получили сроки от трех лет десяти месяцев. Среди них — член федерального политсовета ликвидированной Верховным судом РФ партии «Парнас» Муса Садаев, охранник Антон Поляков и директор ЧОП «Аргус» Алексей Уляхин. Отмечается, что Поляков и Уляхин отбыли наказание с учетом времени меры пресечения.

Уголовное дело возбуждено по заявлению Чубайса в 2017 году. Экс-гендиректор «Роснано» пожаловался на кражу имущества из жилого комплекса в деревне Переделки в Одинцовском районе Московской области. В комплекс входят жилой и гостевой дома, дом охраны, земельный участок, гараж и газопровод. Сумма ущерба со временем снизилась с 3 млрд до чуть более 65 млн рублей.

