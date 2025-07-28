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28 июля 2025 в 13:48

Фигурантам дела о краже у Чубайса запросили большие сроки

Обвинение запросило фигурантам дела о краже у Чубайса до девяти лет колонии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Гособвинение запросило сроки от четырех лет восьми месяцев до девяти лет колонии для фигурантов дела о краже имущества у Анатолия Чубайса на 65 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Вячеслава Макарова. Наибольший срок обвинение просит для основного фигуранта – бывшего делового партнера потерпевшего Ильи Сучкова.

Гособвинитель запросил девять лет колонии для Сучкова. Для остальных фигурантов прокурор запросил 4 года 8 месяцев колонии, — сказал собеседник агентства.

Уголовное дело возбуждено по заявлению Чубайса в 2017 году. Экс-гендиректор «Роснано» пожаловался на кражу имущества из жилого комплекса в деревне Переделки в Одинцовском районе Московской области. В комплекс входят жилой и гостевой дома, дом охраны, земельный участок, гараж и газопровод. Сумма ущерба со временем снизилась с 3 млрд до около 70 млн рублей. Потерпевшими признаны компания «Тилсок» и Чубайс.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы рассматривает иск «Роснано» к Чубайсу и семи другим экс-руководителям компании в закрытом режиме. Истец требует взыскать с бывшего руководства порядка 3,9 млрд рублей и $20,45 млн (около 1,6 млрд рублей) убытков.

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