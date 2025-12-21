Новый год-2026
Дело бойца ММА Ахьядова поступило в Апелляционный военный суд

Боец смешанных единоборств ММА Ламберд Ахьядов, арестованный по подозрению в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции в центре Москвы, на заседании во Втором западном окружном военном суде в Москве Боец смешанных единоборств ММА Ламберд Ахьядов, арестованный по подозрению в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции в центре Москвы, на заседании во Втором западном окружном военном суде в Москве Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Уголовное дело осужденного на 28 лет бойца ММА Ламберда Ахьядова поступило в Апелляционный военный суд, следует из данных, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Он был признан виновным в убийстве инспектора МАДИ в парке «Зарядье», терроризме и ряде других преступлений.

Уголовное дело в отношении Ахьядова Ламберда Байалиевича поступило в суд 5 декабря 2025 года, — говорится в материале.

Ранее пресс-служба столичного управления Следственного комитета сообщила о возбуждении уголовного дела по статье об осквернении памятников воинской славы против тренера поп-ММА Заура Исмаилова. Основанием послужила видеозапись, где спортсмен применяет монумент ветеранам МЧС в Москве в качестве спортивного снаряда.

Кроме того, в правоохранительных органах сообщили об аресте мастера спорта России по ММА Тиграна Оганесяна в Тульской области по делу о создании преступного сообщества. По версии следствия, он, работая тренером, сформировал из своих учеников межнациональную банду, которая промышляла вымогательством и разбойными нападениями.

