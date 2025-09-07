Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 14:37

Рианна вышла на балкон с полуобнаженной грудью

Певица Рианна снялась в рекламе Dior без лифчика на балконе

Певица Рианна Певица Рианна Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Барбадосская певица Рианна опубликовала на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию, на которой она стоит на балконе в приспущенной длинной шубе без бюстгальтера. Снимок был сделан для рекламной кампании бренда Dior, поэтому в руках звезда держит флакон с парфюмом.

До этого американский рэпер Akon объявил о планах масштабного тура по российским городам, включая Сибирь, после успешных выступлений в Сочи и Москве. Артист подчеркнул, что не опасается региональных гастролей и уверен в особой энергетике местной публики.

Ранее сообщалось, что актриса Анджелина Джоли предстала перед публикой в образе блондинки с каре. На съемках фильма «Тревожные люди» в Лондоне 50-летнюю артистку заметили в белом вечернем платье и с яркой красной помадой.

Также стало известно, что сразу два зарубежных люксовых бренда зарегистрировали товарные знаки в России. Речь идет о Christian Dior и Rolex. Заявку производителя часов одобрили 6 мая, она коснется лицензирования продукции одной из линеек бренда.

Рианна
Dior
реклама
певицы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны опровергли факт удара по зданию украинского кабмина в Киеве
Назван регион, который может стать частью буферной зоны между РФ и Украиной
Слова главы британского генштаба о России удивили журналиста
Россиянина выбрали самым непробиваемым вратарем в НХЛ
Американский самолет-разведчик заметили над Черным морем
Эрдоган обратился к Пескову в Пекине на турецком языке
Кейт Миддлтон вернула своим волосам родной цвет
В Минобороны РФ назвали преимущество спутниковой группировки армии России
В Венгрии отреагировали на новые удары ВСУ по «Дружбе»
Назван возможный ответ РФ на ввод войск ЕС на Украину до заключения мира
Канадского военного НАТО нашли мертвым в Латвии
Сильнейшие подземные толчки потрясли запад Турции
«Русская община» нашла пропавшую девочку в Волгограде: что случилось
Одна из стран Евросоюза собирается переоборудовать станции метро в убежища
Мощный ливень парализовал Сочи
Появилось фото разрушений в здании кабмина Украины после пожара
Премьера Японии назвали жертвой «проклятия рукопожатий» Зеленского
Фургон протаранил грузовик с песком в Новой Москве
В Кремле рассказали, как Си Цзиньпин встретил Путина на саммите ШОС
В Минобороны раскрыли цели ударов в Киеве
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.