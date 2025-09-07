Рианна вышла на балкон с полуобнаженной грудью Певица Рианна снялась в рекламе Dior без лифчика на балконе

Барбадосская певица Рианна опубликовала на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию, на которой она стоит на балконе в приспущенной длинной шубе без бюстгальтера. Снимок был сделан для рекламной кампании бренда Dior, поэтому в руках звезда держит флакон с парфюмом.

До этого американский рэпер Akon объявил о планах масштабного тура по российским городам, включая Сибирь, после успешных выступлений в Сочи и Москве. Артист подчеркнул, что не опасается региональных гастролей и уверен в особой энергетике местной публики.

Ранее сообщалось, что актриса Анджелина Джоли предстала перед публикой в образе блондинки с каре. На съемках фильма «Тревожные люди» в Лондоне 50-летнюю артистку заметили в белом вечернем платье и с яркой красной помадой.

Также стало известно, что сразу два зарубежных люксовых бренда зарегистрировали товарные знаки в России. Речь идет о Christian Dior и Rolex. Заявку производителя часов одобрили 6 мая, она коснется лицензирования продукции одной из линеек бренда.