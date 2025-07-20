Рианна поделилась фото с новорожденной дочерью

Американская певица Рианна стала мамой в третий раз. Об этом она поспешила сообщить в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена), опубликовав снимок из палаты в роддоме. На фото артистка держит на руках младенца в розовой шапочке.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что готовится стать мамой в третий раз. Она опубликовала видеоролик в день своего 35-летия. Девушка перечислила свои самые яркие моменты жизни, но особенно акцентировала внимание на семье.

До этого популярная певица Мари Краймбрери и блогер Дава объявили о рождении ребенка и опубликовали трогательные фотографии с малышом. В своем эмоциональном посте Дава назвал день появления ребенка на свет самым счастливым в их жизни, отметив, что это событие научило их любить еще сильнее.

В мае сообщалось, что младшая дочь президента США Дональда Трампа Тиффани впервые стала матерью. Она родила сына, которого назвали Александр Трамп Булос. Малыш стал 11-м внуком американского лидера. Отец ребенка — миллиардер Майкл Булос, с которым Тиффани связала свою судьбу в 2022 году.