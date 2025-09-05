Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 11:17

Анджелина Джоли кардинально сменила имидж

Анджелина Джоли удивила публику новым образом блондинки с каре

Анджелина Джоли Анджелина Джоли Фото: Thomas Bohlen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Актриса Анджелина Джоли предстала перед публикой в образе блондинки с каре, сообщает People. На съемках фильма «Тревожные люди» в Лондоне 50-летнюю артистку заметили в белом вечернем платье и с яркой красной помадой.

На ногах звезды были туфли в тон платью, на плечи накинута куртка. Фильм «Тревожные люди» основан на одноименном романе Фредрика Бакмана 2019 года. В картине также снимутся Эйми Лу Вуд и Джейсон Сигел, режиссером выступит Марк Форстер.

Ранее инсайдеры сообщили СМИ, что Джоли всерьез опасается, что ее организм не выдержит стресса из-за разбирательств с бывшим супругом Брэдом Питтом. Звезда боится, что негативные эмоции могут спровоцировать у нее серьезные заболевания, такие как рак. Джоли попросила Питта о перемирии через своего представителя. Из-за серьезных опасений за здоровье актриса сама инициировала контакт с 60-летним артистом.

До этого Джоли появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в сшитом по индивидуальному заказу платье Brunello Cucinelli. Звезда пришла на премьеру фильма «Эддингтон», в котором снялись Эмма Стоун, Остин Батлер, Педро Паскаль и Хоакин Феникс.

Анджелина Джоли
актеры
актрисы
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реликвию из российского «Макдоналдс» продают по цене квартиры
Свекла, которую принимают за экзотический овощ: секрет в запекании
Лошадь погибла, а мальчик попал в больницу после ДТП с конями амишей
Обнародован паек охраняющих первую в мире плавучую АЭС росгвардейцев
Воробьев рассказал о реконструкции котельных в Подольске
Песков раскрыл, какие гарантии безопасности нужны России
Песков объяснил, кто на самом деле срывает урегулирование на Украине
Песков допустил второй раунд переговоров Путина и Трампа
Попытка побег из тюрьмы закончилась прыжком на батут
В Азербайджане сообщили о встрече задержанных россиян с родственниками
Эксперт раскрыла, какие вопросы стоит задать работодателю на собеседовании
Стало известно о массовой гибели иностранных инструкторов под Одессой
Пьяный мужчина пытался зарубить подростка мачете
Названа причина пожара под Екатеринбургом, в котором погибли трое детей
Захарова раскрыла подробности ответа России на безвиз в Китай
Путин освободил от должности посла России в Турции
Девушка чуть не лишилась жизни из-за рюкзака
Отслужившему два года на СВО бойцу засчитали только 10 дней на фронте
Муцениеце показала ультрагламурную подготовку к спектаклю Дранги
Крупнейшие российские экспортеры резко сократили продажи валюты
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.