Анджелина Джоли кардинально сменила имидж

Актриса Анджелина Джоли предстала перед публикой в образе блондинки с каре, сообщает People. На съемках фильма «Тревожные люди» в Лондоне 50-летнюю артистку заметили в белом вечернем платье и с яркой красной помадой.

На ногах звезды были туфли в тон платью, на плечи накинута куртка. Фильм «Тревожные люди» основан на одноименном романе Фредрика Бакмана 2019 года. В картине также снимутся Эйми Лу Вуд и Джейсон Сигел, режиссером выступит Марк Форстер.

Ранее инсайдеры сообщили СМИ, что Джоли всерьез опасается, что ее организм не выдержит стресса из-за разбирательств с бывшим супругом Брэдом Питтом. Звезда боится, что негативные эмоции могут спровоцировать у нее серьезные заболевания, такие как рак. Джоли попросила Питта о перемирии через своего представителя. Из-за серьезных опасений за здоровье актриса сама инициировала контакт с 60-летним артистом.

До этого Джоли появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в сшитом по индивидуальному заказу платье Brunello Cucinelli. Звезда пришла на премьеру фильма «Эддингтон», в котором снялись Эмма Стоун, Остин Батлер, Педро Паскаль и Хоакин Феникс.