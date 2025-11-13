Основатель Pink Floyd в двух словах описал Джоли после ее визита на Украину

Визит голливудской актрисы Анджелины Джоли на Украину демонстрирует ее полное невежество, заявил основатель британской группы Pink Floyd Роджер Уотерс. По его словам, она, как и многие другие знаменитости, поддерживающие Киев, не разбирается в истории и сути конфликта, передает РИА Новости.

Анджелина Джоли не знает этого. Она никогда не слышала о Джеймсе Бейкере. Они «темные» — и Шон Пенн (американский актер. — NEWS.ru), они невежественны. И Боно (вокалист рок-группы U2. — NEWS.ru), и Дэвид Гилмор (один из основателей группы Pink Floyd. — NEWS.ru), они все абсолютные невежды, — поделился Уотерс.

Музыкант отметил, что перед тем как оказать поддержку одной из сторон конфликта, необходимо глубоко понять его суть. Он рекомендовал изучить историю Украины, обращая внимание на различные источники, включая те, что представляют противоположные точки зрения, а не только те, с которыми человек согласен.

Ранее сообщалось, что Джоли посетила Херсон под контролем ВСУ по инициативе НПО Legacy of War Foundation, сотрудничающей с украинским ЛГБТ-сообществом (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Во время визита в Николаев и Херсон актриса встретилась с медперсоналом, семьями и волонтерами.