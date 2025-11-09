Анджелина Джоли «забыла» своего водителя на Украине после мобилизации Анджелина Джоли проигнорировала мобилизацию своего водителя на Украине

Американская актриса Анджелина Джоли не стала никак комментировать историю с мобилизацией украинца, которого назначили водителем во время ее поездки в страну. При этом в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) знаменитость рассказала о местных жителях, которые, по ее словам боятся быть забытыми миром.

Многие люди говорили мне о психологическом бремени жизни в условиях постоянной угрозы и о более глубоком страхе быть забытым миром, — подчеркнула звезда.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) задержали водителя Джоли. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, сотрудники ТЦК сделали это, чтобы получить выкуп. Глава региона подчеркнул, что коррумпированные украинские чиновники своими действиями сводят на нет крупные пиар-акции Киева.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов между тем пригласил Джоли посетить «Аллею ангелов» в ДНР. Он отметил, что в этом случае звезда бы проявила «реальное милосердие». Константинов также подчеркнул, что участие актрисы в подобных миссиях зачастую служит лишь способом привлечь внимание и подчеркнуть ее героизм.