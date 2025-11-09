Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 12:07

Анджелина Джоли «забыла» своего водителя на Украине после мобилизации

Анджелина Джоли проигнорировала мобилизацию своего водителя на Украине

Американская актриса Анджелина Джоли не стала никак комментировать историю с мобилизацией украинца, которого назначили водителем во время ее поездки в страну. При этом в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) знаменитость рассказала о местных жителях, которые, по ее словам боятся быть забытыми миром.

Многие люди говорили мне о психологическом бремени жизни в условиях постоянной угрозы и о более глубоком страхе быть забытым миром, — подчеркнула звезда.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) задержали водителя Джоли. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, сотрудники ТЦК сделали это, чтобы получить выкуп. Глава региона подчеркнул, что коррумпированные украинские чиновники своими действиями сводят на нет крупные пиар-акции Киева.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов между тем пригласил Джоли посетить «Аллею ангелов» в ДНР. Он отметил, что в этом случае звезда бы проявила «реальное милосердие». Константинов также подчеркнул, что участие актрисы в подобных миссиях зачастую служит лишь способом привлечь внимание и подчеркнуть ее героизм.

Анджелина Джоли
Украина
мир
конфликты
политики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, почему снова перенесли GTA VI
Эрдоган анонсировал масштабную помощь жителям Газы
Минздрав раскрыл состояние детей после страшного ДТП на Крымском мосту
Трамп попался на ошибке Байдена
Рассел Кроу похудел на 25 килограммов после «убийства бывшей жены»
«Не нужен русский чемпион»: Емельяненко о дискриминации бойцов на арене ММА
Бойцы сжимают тиски вокруг ВСУ, попавших в ловушку в Красноармейске
Жена рэпера Мота победила на мировом турнире
Трамвай чудом не улетел в «портал в ад» на улице в Петербурге
Способы легальной экономии на парковках Саратова: полная информация
В правительстве Испании рассказали, какой должна быть Европа к 2035 году
В Кемерово задержали подозреваемого в расстреле у ночного клуба
ВС России нанесли массированный удар по важным для ВСУ объектам на Украине
«Вне конкуренции»: раскрыто имя самой популярной на корпоративах артистки
Ушел из жизни актер Владимир Симонов: фотографии самых ярких ролей
Политолог объяснил, почему США не могут склонить Зеленского к миру
Стало известно о прорыве обороны ВСУ в Запорожской области
Бушующий на Филиппинах супертайфун попал на видео
Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» находится в критическом состоянии
Анджелина Джоли «забыла» своего водителя на Украине после мобилизации
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.