07 ноября 2025 в 15:20

Сальдо объяснил, зачем сотрудники ТЦК выкрали водителя Джоли

Сальдо: в ТЦК рассчитывали на щедрый выкуп за водителя Джоли

Анджелина Джоли Анджелина Джоли Фото: Fabio Frustaci/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) показательно задержали водителя из кортежа актрисы Анджелины Джоли, чтобы получить за него выкуп, рассказал ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Накануне, 6 ноября, сообщалось, что мужчину чуть не мобилизовали в Николаевской области.

То, что сотрудники ТЦК на Украине занимаются вымогательством, обещая задержанным освобождение от принудительной мобилизации, уже давно не секрет. Об этом рассказывают как взятые нашими войсками в плен бойцы ВСУ, так и жители на правом берегу Днепра. Потому очевидно, что этот спектакль перед голливудской актрисой был разыгран лишь с одной целью — вытрясти из нее щедрое вознаграждение, — отметил Сальдо.

По словам губернатора Херсонской области, региональные коррумпированные чиновники своими действиями сводят на нет крупные пиар-акции Киева. Сальдо уточнил, что власти Украины могут тратить гигантские суммы на подобные кампании.

Ранее сообщалось, что Джоли посетила Николаевский ТЦК после мобилизации ее водителя. Два автомобиля с Джоли были остановлены на блокпосту при въезде в Южноукраинск из-за проблем с документами у мужчины в машине. Водитель заявил, что сопровождает «важного человека», но его забрали в военкомат. Джоли лично отправилась в ТЦК, чтобы разобраться в ситуации.

