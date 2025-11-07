Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) показательно задержали водителя из кортежа актрисы Анджелины Джоли, чтобы получить за него выкуп, рассказал ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Накануне, 6 ноября, сообщалось, что мужчину чуть не мобилизовали в Николаевской области.

То, что сотрудники ТЦК на Украине занимаются вымогательством, обещая задержанным освобождение от принудительной мобилизации, уже давно не секрет. Об этом рассказывают как взятые нашими войсками в плен бойцы ВСУ, так и жители на правом берегу Днепра. Потому очевидно, что этот спектакль перед голливудской актрисой был разыгран лишь с одной целью — вытрясти из нее щедрое вознаграждение, — отметил Сальдо.

По словам губернатора Херсонской области, региональные коррумпированные чиновники своими действиями сводят на нет крупные пиар-акции Киева. Сальдо уточнил, что власти Украины могут тратить гигантские суммы на подобные кампании.

Ранее сообщалось, что Джоли посетила Николаевский ТЦК после мобилизации ее водителя. Два автомобиля с Джоли были остановлены на блокпосту при въезде в Южноукраинск из-за проблем с документами у мужчины в машине. Водитель заявил, что сопровождает «важного человека», но его забрали в военкомат. Джоли лично отправилась в ТЦК, чтобы разобраться в ситуации.